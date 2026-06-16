◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

サッカー北中米Ｗ杯で日本代表は初戦のオランダ戦に２―２で引き分け。日本代表の森保一監督（５７）の母・万知子さんの弟で、静岡・掛川市の理容店「カットクラブ パーティー」を営む叔父の原田卓馬さん（７１）がエールを送った。

理容店のテレビで観戦し、日本が２度のビハインドを追いついた際にはガッツポーズ。準優勝３度のオランダから勝ち点１を獲得し、原田さんは「先制されている時は気が沈みましたが、よく追いついてくれた」と喜んだ。次戦は２１日のチュニジア戦。「次は勝ち点３、そして決勝トーナメントにも進んで優勝して」と期待を込めた。

森保監督は母の里帰り出産により掛川市で生まれた。現在も毎年、祖父母の墓参りのため同市を訪れているという。原田さんは５月３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に招待されるなど、親族との交流は続く。試合前の１１日にはＬＩＮＥで激励のメッセージを送った。すると森保監督からは「オランダ戦に向けても勝利を目指して、最善の準備をして思い切って世界に挑むね」と返信が届いたという。「とりあえず、よかった。安心したよと伝えたい」。

理容師ならではの秘話も明かす。愛称「ポイチ」にちなみ、ファンの間で「ポイチカット」と呼ばれる髪には、これまで２、３度ハサミを入れた経験があるという。３〜４年前には毛量の多さからツーブロックを提案したが「嫌だ」と断られるなど、髪型への“信念”を感じ取った。今年から「短くなった」と微妙な変化にも気づき「年の割には毛量も多いし、１本１本が太い。ゴワゴワしている。今の短さならいいけど、中途半端な長さだと髪が浮いちゃう」と笑った。幼少期から成長を見守っており、今でも森保監督のことを「はじめ」と呼ぶ。最後には「はじめ、これからは全部勝ってね」と愛情のこもった声援を送った。