◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 ベルギー１―１エジプト（１５日、シアトル競技場）

２大会ぶり４度目の出場のエジプト（ＦＩＦＡランク２９位）は４大会連続１３度目の出場のベルギー（同９位）と１―１で引き分け、悲願の初勝利とはならなかった。

先手は取った。前半１９分、中央でボールを受けたアシュル（アルアハリ）の強烈なミドルシュートがゴール左に突き刺さり先制に成功。

しかし、後半２１分、直前に交代で入ったベルギーのＦＷルカク（ナポリ）のファーストタッチがエジプトＤＦハニ（アルアハリ）に当たり、ゴールに吸い込まれ同点を許した。その後も、カウンターを主体に攻めたが、ベルギーの守護神ＧＫクルトワの前に追加点を決めれず、引き分けに終わった。

Ｗ杯では２分５敗と、勝利がないエジプト。プレミアリーグで４度の得点王に輝いたサラー（リバプール）を中心とした攻撃が武器。アフリカ予選を１０試合２０得点で首位通過していただけに、初勝利が期待されたが、お預けとなった。

◆エジプト（２大会ぶり４度目） ＦＩＦＡランク２９位。Ｗ杯最高成績は１９３４年の１６強。アフリカ選手権は７度優勝。同国代表最多６９得点のホッサム・ハッサン監督（５９）が指揮。主な選手はＦＷサラー（リバプール）、ＦＷマルムシュ（マンチェスターＣ）。アフリカ予選は８勝２分けの無敗で突破。首都カイロ。人口１億１５００万人。