日本を警戒し過ぎたのか 後半の“戦略的ペースダウン”の原因を蘭代表名手デヨングが証言「勝利を手にした感覚もあった」【W杯】
中盤で攻守の要として気の利いた仕事を果たしたデヨング(C)Getty Images
オランダ代表にとっては痛恨のドロー。かたや日本代表にとって十分すぎるほどの価値あるドローとなった。現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の初戦である。
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1点のビハインドを背負っていた日本が88分にCKから最後は鎌田大地がねじ込んで追いつき、2-2で勝ち点1を回収した一戦。スコアレスで終わった前半から両チームが戦術的に相手を探り合い、わずかな綻びも許さない緊張感のある展開が続いた中で、「自業自得」とも揶揄される形で崩れたのは、オランダだった。
試合後に「相手を過小評価している人が多い」と語ったロナルド・クーマン監督は、「我々を怖がっていた」という日本に対しても過信はせず。64分にクライセンシオ・サマービルのカットインからの弾丸シュートで2-1として徐々に守備的なシステムへとチームを可変。71分に前線で起点となっていた3選手を一気に入れ代え、その後も84分までに残りの2枚を交代。逃げ切りに入ったかのように自陣に引いて守りを固めた。
しかし、先述の通り、守備的な策は裏目に出た。あらゆるスポーツに“タラレバ”は付き物だが、「守備に徹したことは悪いとは思わない」と頑なだったクーマン監督が、前線で機能していたタレント陣を我慢強く使い続け、攻勢を強めていたらどうなっていたのか。紙一重の攻防だったからこそ興味は尽きない。
では、実際にプレーをしていた選手たちは戦術変更をどう捉えているのか。専門メディア『Voetbal Primeur』の取材に応じた中盤の要であるフレンキー・デヨングは「2度もリードしていたら、とにかく勝ちたいものでしょ。実際、勝利を手にしていた感覚もあったんだ」と偽らざる本心を打ち明けた上で、終盤の戦いを冷静に振り返っている。
「危険な場面が全くなかったわけじゃないけど、最後の15分まで彼らはほとんどチャンスを創れていなかった。でも、日本のシステムに対して守るのはかなり難しかったよ。（選手交代をしてからの）終盤は日本にピッチの横幅を使われて、より守るのが難しくなった。分析し直さないといけないけど、システムの立ち位置は今日の形で良かったと思う。でも、向こうはかなり厄介だった。中盤までも、日本は非常に深く、ストライカーが僕の近くにいるぐらい低いブロックで守っていた。だから、中央にはほとんどサッカーをするスペースがなかった」
臨機応変に戦術を変えていった日本に対して、正直に「厄介だった」と認めたデヨング。それでも「自分を犠牲にしなきゃいけない時間はあったけど、今日はよくできていた」と前向きに振り返る彼は、「最後に日本がFIFAランクで20位以内のチームに負けたのはいつ？ だから見方次第だよ。それほど不思議なことではないんじゃない？」と続けた。
デヨングの証言を聞く限り、オランダイレブンの中でも、守備に徹する意思統一はできていた。だからこそ余計に相手の牙城をワンプレーで崩しきった日本が称賛に値するのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]