◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 ベルギーーエジプト（１５日、シアトル競技場）

４大会連続１３度目の出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）がＷ杯初勝利を目指すエジプト（同２９位）と１次リーグＧ組初戦で対戦した。

エジプトのＭＦアシュル（アルアハリ）に先制点を許したが、後半２１分、同点に追いついた。後半２１分、ベルギーは直前に交代で入ったルカク（ナポリ）のファーストタッチがエジプトＤＦハニ（アルアハリ）にあたり、ゴールに吸い込まれ同点とした

開幕戦は直近７大会で５勝２分と、無類の強さを見せているベルギー。デブルイネ（ナポリ）を中心とした組み立てが攻撃の中心。前線では快足ウィンガーのドク（マンチェスターＣ）が突破をはかる。絶対的守護神クルトワ（Ｒマドリード）もおり、盤石な布陣だ。

◆ベルギー（４大会連続１５度目） ＦＩＦＡランク９位。Ｗ杯最高成績は２０１８年大会の３位。欧州選手権最高成績は７２年の４位。２５年１月からリュディ・ガルシア監督（６２）が指揮。主な選手はＧＫクルトワ（Ｒマドリード）、ＦＷトロサール（アーセナル）。欧州予選は５勝３分けの無敗で突破。首都ブリュッセル。人口約１１５０万人。