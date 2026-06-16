ダウ平均は最高値更新 スペースＸが週明けも上昇＝米国株概況 ダウ平均は最高値更新 スペースＸが週明けも上昇＝米国株概況

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NY株式15日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 51671.03（+468.77 +0.92%）

S＆P500 7554.29（+122.83 +1.65%）

ナスダック 26683.94（+795.10 +3.07%）

CME日経平均先物 69820（大証終比：+420 +0.60%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸し、最高値更新。上げ幅が一時７００ドル超となったほか、ナスダックも一時３％超の急伸。トランプ大統領が、米国とイランが暫定合意を成立させたと発表したことを受け、市場の雰囲気が一気に改善した。



大統領は日曜日の遅くにＳＮＳで「イランとの合意が完全にまとまった」と投稿。また、仲介訳のパキスタンのシャリフ首相も、正式な署名式が金曜日にスイスで行われる予定だと明らかにした。トランプ大統領はさらに、ホルムズ海峡の再開を承認したと述べた。原油価格が急落し、ＷＴＩ先物は一時８０ドルを割り込む水準まで下落。トランプ大統領の発表に先立ち、イスラエルとヒズボラとの間で交戦が発生し、合意成立を巡る不透明感が高まっていた。



スペースＸ＜SPCX＞が週明けも大幅高。史上最大規模となったＩＰＯによって投資家心理が押し上げられている。時価総額は２．５兆ドル近くまで拡大。



アナリストは「スペースＸのＩＰＯ成功は、ＩＴ・ハイテク企業に対する投資家の関心の高さを示す前向きなシグナルだ」と述べている。さらに、「こうした企業への投資需要や関心、そして投資意欲を反映している」と述べていた。



今週はＦＯＭＣが開催され市場も注視。ウォーシュ議長初のＦＯＭＣだが、今回は据え置きが確実視されている状況。注目はＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドットプロット）だが、合意が成立し、原油相場が急落しているが、それがどの程度反映されるか注目される。短期金融市場では年内１回の利上げを７０％程度で織り込んでいる状況。先週のインフレ指標後の１００％からは低下している。



なお、ウォーシュ議長は、自身の政策予測を撤回困難な公約に変質させるとしてドットプロットを以前から批判しており、自身の金利見通しの提出を拒否し、制度自体を事実上の廃止に追い込む公算が高まっている。



ホークアイ３６０＜HAWK＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を３４ドルに設定した。直近終値よりも４３％高い水準。



ＦＯＸ＜FOXA＞が大幅安。動画配信の受信機器やプラットホームを手掛けるロク＜ROKU＞を買収すると報じられた。



決済インフラのペイオニア・グローバル＜PAYO＞が上昇。同業のヌーベイ社が同社を１株７．４０ドルの現金で買収すると発表した。買収総額は約２７．５億ドルとなる。



ファイサーブ＜FISV＞が下落。ライオンズＣＥＯが突然退任し、トゥルイスト＜TFC＞のＣＥＯに就任すると伝わった。



オンライン旅行のトリップアドバイザー＜TRIP＞が上昇。アメックス＜AXP＞が欧州事業の強化を目的に同社傘下のレストラン予約・管理プラットフォーム「ザ・フォーク」を７億ドルの現金で買収することで合意した。



小口貨物輸送のオールド・ドミニオン・フレイト・ライン＜ODFL＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。



ＵＳＡレア・アース＜USAR＞が上昇。同社がコロラド州で湿式製錬（ハイドロメタラジー）実証施設の稼働を開始し、第３四半期にレアアース（重希土類）酸化物の初回生産を目指していると発表した。



ロク＜ROKU＞ 140.90（-2.76 -1.92%）

フォックス＜FOXA＞ 54.76（-11.09 -16.84%）

ホークアイ３６０＜HAWK＞ 25.12（+1.31 +5.50%）

ペイオニア＜PAYO＞ 7.03（+0.28 +4.15%）

ファイサーブ＜FISV＞ 47.91（-5.87 -10.91%）

トリップアドバイザー＜TRIP＞ 12.56（+0.15 +1.21%）

オールド・ドミニオン＜ODFL＞ 237.42（-8.33 -3.39%）

ＵＳＡレア・アース＜USAR＞ 23.02（+1.03 +4.68%）



アップル＜AAPL＞ 296.42（+5.29 +1.82%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 399.76（+9.02 +2.31%）

アマゾン＜AMZN＞ 246.02（+7.47 +3.13%）

アルファベットC＜GOOG＞ 367.11（+8.95 +2.50%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 369.35（+9.67 +2.69%）

テスラ＜TSLA＞ 411.15（+4.72 +1.16%）

スペ－スＸ＜SPCX＞ 192.50（+31.55 +19.60%）

メタ＜META＞ 593.48（+27.03 +4.77%）

エヌビディア＜NVDA＞ 212.45（+7.26 +3.54%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 547.26（+35.69 +6.98%）

イーライリリー＜LLY＞ 1129.35（-3.65 -0.32%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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