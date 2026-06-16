米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 4.066（-0.015）

米10年債 4.471（-0.008）

米30年債 4.973（+0.006）

期待インフレ率 2.330（+0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に低下。米国とイランが暫定合意を成立させたとの発表でＷＴＩ先物は一時８０ドルを割り込む水準まで急落。インフレ期待の後退から米国債利回りも低下して始まったものの、今週のＦＯＭＣやホルムズ海峡の早期再開への懐疑的な見方も根強く、ＮＹ時間にかけて利回りは下げ幅を縮小する展開。



２－１０年債の利回り格差は+４０（前営業日：+３９）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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