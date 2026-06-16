主演・織田裕二、新たな刑事ドラマ『ダブルエッジ〜甦った男』豪華共演者7名が一挙解禁！

織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演、車椅子に乗った元捜査一課刑事役に挑むテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』。

6月27日（土）に放送される同作の豪華共演者が一挙解禁された。

織田裕二×小野花梨という初共演の2人で届ける『ダブルエッジ〜甦った男』。

ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という正反対の2人。今作は、そんな2人がひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫っていくヒューマンミステリーだ。

ある事件で容疑者に凶器で刺され、今では車椅子生活を余儀なくされている、「現場100回」が信条の昭和型刑事・郡司孝介（織田裕二）。

彼が、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（小野花梨）とタッグを組み、“死んだはず”の連続殺人鬼が起こした不可解な事件を追っていく。

昔ながらの刑事・郡司の“足で稼ぐ捜査”と頭脳派・華瑠の鋭い推理――1人では動けない昭和の刑事と規格外の令和頭脳の凸凹コンビが繰り広げるコミカルな掛け合いと、予測不能な化学変化、そして二転三転する事件と最後の最後までわからない結末が、週末の夜を華やかに彩る。

そんな注目の作品に出演する豪華キャスト陣を一気に解禁。個性派俳優たちが新たな刑事ドラマに集結し、極上のエンターテインメントを作り上げる。

◆捜査一課に個性豊かな俳優陣！

織田演じる郡司と同じ、警視庁捜査一課に所属する警察官として津田健次郎、明日海りお、細田善彦が登場。

声優として数々の人気作品に出演する一方、近年はドラマや映画でも活躍の場を広げている津田。重厚感のある声と繊細な演技力を兼ね備え、幅広い役柄を自在に演じ分ける実力派として高い支持を集めている。

そんな津田が演じるのは、警視庁捜査一課の管理官・国領克俊。郡司の後輩でありながら、現在は警視で“上司”という立場になり、複雑な感情を抱きつつも、自らの出世のために郡司を殺人事件捜査の第一線に復帰させる。

郡司の捜査復帰に大反対する捜査一課係長の富県紗栄子役には、元宝塚歌劇団花組トップスターとして絶大な人気を誇り、退団後は俳優として舞台・映像作品で活躍を続ける明日海りお。今作が“初の刑事役”となる明日海の芝居にも注目だ。

そして、明日海演じる紗栄子のもとで捜査に励む捜査一課・刑事の市瀬広巳を演じるのは、映画・ドラマを中心に幅広く活躍する実力派俳優、細田善彦。たしかな表現力を武器に多彩な役柄を演じ分け、今作でもその演技力で作品に説得力を与えている。

◆郡司の妻役には…34年ぶり共演の和久井映見！

郡司の妻・真由希を演じるのは、和久井映見。織田とは1992年公開の映画『エンジェル 僕の歌は君の歌』以来、約34年ぶりの共演となる。

幅広い役柄で多くの視聴者の共感を呼んできた和久井が今作でどのような妻を演じるのか、注目が集まる。

小野花梨演じる阿久都華瑠の妹・華那役には影山優佳が決定。

元日向坂46のメンバーで、グループ卒業後は俳優・タレントとして活躍する影山。いまもっとも期待が寄せられている若手俳優の登場にも期待が高まる。

◆音尾琢真が因縁の連続殺人犯に

音尾琢真が演じるのは、郡司とは因縁の深い人物・馬飼野隆一。3年前に自分を追い詰めた刑事・郡司を刺し、その後撃たれて死亡した“はずだった”連続殺人犯――郡司が車椅子になるきっかけとなった人物だ。

時が経ち、再び馬飼野の犯行と思われる事件が起き、死んだはずの殺人犯が甦ったかと騒ぎになり…。演劇ユニット「TEAM NACS」のメンバーとしても知られ、たしかな演技力と存在感で数々の作品を支えてきた音尾。今作での“怪演”にも注目だ。

そして光石研が演じるのは、鑑識課の中津川毅。郡司の先輩でもあり、旧知の仲でもある中津川は、郡司の捜査復帰を歓迎し、捜査にも積極的に協力。郡司を“お荷物扱い”する警察の中で、良き理解者として存在している。

織田とは『踊る大捜査線』や『監査役 野崎修平』などで共演。今作での共演も「織田さんと共演するとエネルギーをいただけるし、元気をもらえるので、ご一緒するのが楽しみでした」と心待ちにしていたことを明かしている。

豪華キャスト陣で届ける『ダブルエッジ』。魅力的な俳優陣が作品の中でどのように躍動していくのか、注目だ。