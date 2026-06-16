7月20日よりフジテレビ系で放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』のヒロイン役を志田未来が担当することが発表された。

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本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。GACKT演じる主人公・浦真鷲直人は、敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎない。

志田が演じるのは、エリート弁護士の麻生縁。国立大学法学部を卒業後、司法試験に一発で合格し、業界大手の「コルディア法律事務所」に勤務している。嘘や抜け道を嫌い、正攻法で戦おうとする優等生タイプで、負けん気が強く、芯の通った性格の人物だ。浦真鷲の無罪にするためなら何でもやる弁護手法は、自分とは相いれず理解しがたいものだが、あるきっかけで浦真鷲のもとへ送り込まれることになり、彼の戦術に振り回される羽目となる。

志田は現在は8クール連続で連続ドラマに出演中で、本作で9クール連続出演の快挙を達成する。月9ドラマ出演は『監察医 朝顔』以来約5年ぶりとなり、月9枠でヒロイン役を務めるのは本作が初。また、主演のGACKTとは初共演となる。

志田は「月9にはずっと憧れがあったので、出演が決まったときはとてもうれしかったです。さらにGACKTさんとご一緒できると伺い、より一層楽しみな気持ちが高まりました。このドラマは、数ある法廷ものの中でも今までにない新しさを感じる作品で、この世界に参加できることをとても光栄に思っています」とコメントを寄せている。

■志田未来（麻生縁役）コメント・本作への出演が決まったときの思い月9にはずっと憧れがあったので、出演が決まったときはとてもうれしかったです。さらにGACKTさんとご一緒できると伺い、より一層楽しみな気持ちが高まりました。このドラマは、数ある法廷ものの中でも今までにない新しさを感じる作品で、この世界に参加できることをとても光栄に思っています。

・台本を読んだ感想正義とは何かを問い続ける物語の中で、嘘と正しさが混ざり合うとても魅力的な作品だと思いました。テンポの良さもあり、真実を暴いていく展開にはハラハラしつつも爽快感もあり、この作品ならではの面白さを感じました。

・自身が演じる役の印象縁はとても真っ直ぐで、不器用なほどに正義を信じている人だと思います。嘘をつかないという強い信念を持っていて、その真っすぐさが時に危なっかしく見える瞬間もあるのですが、だからこそ人の心を動かす力もあるキャラクターだと感じています。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージこの作品はただの法廷ドラマではなく“正しさとは何か”を考えさせられる物語です。縁を通して、真実に向き合うことの難しさや人を信じる強さを感じていただけたらうれしいです。スリリングで予想を裏切る展開が続きますので、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）