「トーリ」が2ステップで叶えるスキンケア発売　発酵成分でうるおうツヤ肌へ

ビューティブランド「トーリ（TOERI）」が、化粧水「TOERI エッセンスローション」（150mL 3850円）、日中用クリーム・日やけ止め「TOERI エッセンスUV」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、50g 2970円）、夜用フェイスクリーム「TOERI モイスチャークリーム」（45g 5500円）の3品を7月9日に発売する。化粧水とクリームの2ステップで完成するスキンケアとして提案する。

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ファーストステップとなるエッセンスローションは、水分と油分のバランスの崩れによるゴワつきを優しく解きほぐす。発芽玄米酵母発酵液「YUKIME®」70%と、皮脂やベタつきをケアするガラクトミセス培養液をベースに、水を使用しない美容成分だけの処方に仕上げた。さらに、米ぬかと大豆の発酵成分「CELABIO®」やナイアシンアミド、ビタミンC誘導体を配合し、生き生きとしたハリ肌をキープする。

朝のセカンドステップのエッセンスUVは、日やけ止め効果と軽やかなテクスチャーを両立。食品会社の技術を応用した「UVシールドシート処方」を採用し、肌の上に伸ばした瞬間に強固なUVカットの膜を形成。つけたてのうるおいのある仕上がりを長時間持続する。また、ガラクトミセス培養液や、角層のセラミドを守りバリア機能を高める「和ism」を配合し、日中のエイジングケアも叶える。

夜のセカンドステップとして提案するモイスチャークリームは、エッセンスローションと共通の成分とともに、バラ由来のエイジングケア発酵成分「LACTIBIO ROSE」を配合。ハリやフェイスライン、乾燥によるくすみをケアする。保湿力に優れたシア脂とコメヌカエキスを配合し、なめらかに伸び広がりながら、ベタつかずに肌のうるおいを守る。さらに植物由来のバリアフィルム成分が、ふっくらとした保護膜をつくり、睡眠中にうるおいを閉じ込め、ハリと弾力をもたらす。

トーリは、モデラートが展開するファッションブランド「ソージュ（SOÉJU）」から2024年1月に誕生した。「時間を味方につけるコスメ」をコンセプトに、最小限の手間で確かな効果が実感できる、大人の女性のためのコスメブランドとして提案。ローンチからクッションファンデーションやリップスティックなどのメイクアップアイテムを展開し、2025年9月に初のスキンケアとなるクレンジングミルクを発売した。

モデラートでコスメ企画のマネージャーを務める村田奈々絵氏は、「トーリはソージュと一貫したフィロソフィーのもと、大人の悩みに寄り添い、ロジックに基づく商品を提供している」と語る。また、「肌もトータルコーディネートの一部である」という思想から、身にまとうもののひとつとしてスキンケアアイテムの導入に至ったという。

◾️トーリ：公式サイト