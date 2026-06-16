◇サッカーW杯北中米大会1次リーグG組 イラン―ニュージーランド（2026年6月15日）

渦中にあり続けたイランが、ついにピッチに立つ。26人中16人が30歳以上というベテランぞろいで特に注目はFWメヘディ・タレミ（33＝オリンピアコス）だ。国際Aマッチ91試合57得点を誇った相棒のFWアズムンが政府への忠誠を欠いたとされ3月に“追放”された中、同106試合61得点の主軸にかかる期待は大きい。

20年から在籍したポルトでは4シーズンで182試合91得点44アシストと数字を残し、今季からオリンピアコスに加わった。国内組17人は戦争の影響で2月から直近の親善試合まで実戦機会なし。試合勘を維持し続ける貴重な存在だ。

直前に両国の戦闘終結は合意に至ったが試合前日と当日しか米国滞在が許されないなど出場国の中で最もハンデを背負う事実は変わらない。「ディアスポラ（国外離散者）であれイラン国内であれ、すべてのイラン人のためにプレーする。私たちは政治には関与しない。サッカーをするためにここにいる」。ピッチの中だけは政治と無縁。史上初の1次リーグ突破へまい進する。

◇メヘディ・タレミ 1992年7月18日、ブーシェフル出身の33歳。国内クラブなどを経て19〜20年シーズンにリオ・アベ（ポルトガル）へ初の欧州移籍。20年夏から4シーズンにわたりポルト（同）に在籍し、24年にインテル・ミラノ（イタリア）入り。今季オリンピアコス（ギリシャ）に加入した。W杯は18、22年に続く3大会目の出場。1メートル87、82キロ。