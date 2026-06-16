日本―オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。格上オランダに引き分けた日本の健闘が世界に衝撃を与えた中で、かつてのオランダ名手が試合後、母国のテレビ局で発した日本選手にまつわるジョークが物議を醸している。

英紙「ミラー」は「ラファエル・ファン・デル・ファールト、オランダvs日本戦ドロー後に日本選手を揶揄するジョークで批判を浴びる」との見出しで記事を掲載。代表OBのファン・デル・ファールト氏が母国のテレビ局「NOS」の解説者として出演した際に飛び出した発言が問題視されていることを伝えた。

ファン・デル・ファールト氏は番組内で後半43分に同点ゴールを喫した場面をリプレー映像を見ながら解説。「完璧なコーナーキックは、守備をするのが本当に難しい」「ちょうどいいスピードでゴールラインを少し越えたところに飛んできた。少し運が良かったかもしれないが、素晴らしいコーナーキックだった」と、日本のセットプレーを称えた。

しかしその直後、オランダ守備陣のマークが甘かったことに対して「確かに日本の選手たちは似ているからね。彼（ファンデフェン）もそう思ったのかもしれない……」と発言。「もちろん、ジョークだよ。そんなこと言えるワケないよ」と言い直したが、人種差別とも受け取れる発言はネットを中心に物議を醸す事態になった。

ファン・デル・ファールト氏には非難が殺到。記事は「ファン・デル・ファールト氏がこの発言で処分を受けるかどうかはまだ確定していない」とも伝えている。



（THE ANSWER編集部）