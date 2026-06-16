W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2で引き分けた。試合終盤、コーナーキックから鎌田大地が貴重な同点ゴールを奪った中で、直前のプレーに隠されたある駆け引きが話題を呼んでいる。

注目されているのは、1-2で迎えた後半43分の場面だ。伊東純也が蹴ったコーナーキック（CK）を小川航基がヘディングシュート。鎌田の頭に当たって得点が生まれた。リプレー映像を見るとCK直前、鎌田が相手CBファン・ダイクへ体を当てて反応を遅らせていたが、それにより小川がファン・ダイクとの競り合いを制した。

地味ながらも貢献度の高さが話題を呼び、ネット上で拡散。X上では日本ファンからは感嘆の声が広がった。

「そうだったのか」

「これは素晴らしい！」

「地味だけど凄い」

「まったく気づかなかった」

「こういう鎌田のクレバーさ大好き」

「天才やなほんと」

「味方をフリーにさせて、そしてゴールを決める、すごい選手だな」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）