歌手・森高千里（５７）がコンサートを開催し、その姿にファンが驚がくした。

１６日までにインスタグラムで「２０２６ 森高千里 エスプレッソ ＳＵＭＭＥＲ ｔｏｕｒ ６月１４日 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール 終了しました！」と埼玉公演を終えたことを伝え、「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます」と感謝。

「皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきて ツアー初日で緊張しましたが、楽しくパフォーマンスすることができました！ 曲によって皆さんの反応がおもしろかったですよ。今日は朝から暑かったですが、会場はそれ以上に熱く盛り上がって夏を感じましたー！」と会場の様子を明かした。

「ツアータイトルにもある『エスプレッソ』には「濃い」という意味があるので、今回は濃厚森高をお届けしていきますよ〜」と説明。「あっという間に通り過ぎる濃い夏を一緒に楽しみましょう！次は ６月１９日 愛知 ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥ です！」と記し、絶対領域を見せた衣装ショットをアップ。

フォロワーは「めっちゃかわいい」「お衣装がとんでもなく素敵」「青春のアイドル」「濃厚森高最高過ぎ」「濃厚セクシー！ と叫んでしまいました」「美しさのアップデートが止まらない！これで５７歳！？」「今夜は、興奮して寝付けないかも（笑）」「ちっともオバサンになりませんね」「何でそんなに変わらずキャワイイんですか」と驚きが止まらなかった。

森高は俳優・江口洋介と１９９９年に結婚し、１男１女をもうけている。