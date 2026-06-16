ＡＢＣテレビの新人アナウンサー、枝廣二葉（えだひろ・ふたば＝２３）、瀧口美咲（２３）のデビューが決まり、このほど大阪市内の同局で取材に応じた。

瀧口アナは「身長１７２センチありまして…背がとても高いです。今もすくすく成長中。ＡＢＣ女性アナウンサーの中で一番大きいです。大型新人です！」とフレッシュにあいさつした。

２人とも慶大卒で、４月に同局に入社。瀧口アナはアナウンサーを志したきっかけとして、目が不自由な祖母とのオンライン面会を挙げ「病気で目が見えなくなっていってしまった祖母に、なんとかして笑ってもらおうと、日常の小さな幸せを一生懸命言葉だけで伝えた。その時に、かすかなんですけど、ニコッと笑ってくれる瞬間があった。伝わったな、っていう感触で、伝えるという仕事に興味を持ち始めました」と振り返った。

瀧口アナは、同局の「ｎｅｗｓ おかえり」への出演を目標に掲げた。「将来的に報道に関わりたい。社会の大きく動く場所や楽しいイベントで、自分で足を運んで取材をして、その場でしか伝えられないことを中継やリポートでお伝えできたら」と意気込んだ。

阪神戦の中継でも知られる同局。好きなプロ野球球団を問われると、山梨県出身の瀧口アナは「正直、両親の影響で、巨人ファンなんですけど…」と告白。それでも「最近はテレビで阪神戦をつけたり、ラジオで聴いたりして、いつかちゃんと阪神ファンになれるように勉強していきたい」と誓った。

瀧口アナは、１６日のＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」とＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」にお披露目出演。１７日のラジオニュースで“初鳴き”を果たす。