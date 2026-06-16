巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。今回は７月末の支配下登録期限まで残り１か月半となり、アピールが求められる育成選手にスポットを当てる。（取材・構成＝加藤 翔平）

支配下昇格には２軍での圧倒的な成績や、一芸が求められる。投手では３年目右腕の園田純規（あつき）投手（２０）が１０登板（９先発）で４勝３敗、防御率２・８０。２完投（１完封）とスタミナ面でも成長を見せている。

右肘手術から復活を目指す花田侑樹投手（２２）は３登板（２先発）で１勝、防御率１・２０。６月末までの予定でハヤテに派遣中の左腕・代木大和投手（２２）は自己最速１５６キロをマークするなど力強さが増した。ソフトバンクで１軍通算１１４登板の板東湧梧投手（３０）も３勝、防御率２・５７でチャンスをうかがう。

野手では中田歩夢内野手（２１）が走攻守で存在感を発揮。鈴木大和外野手（２７）はファーム・リーグ中地区トップタイの１９盗塁、盗塁成功率８割超えと俊足が光る。右の主砲候補の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）は３軍でチームトップ７本塁打、２軍戦でも打率２割７分３厘をマークしている。

今季は開幕前にエルビス・ルシアーノ投手（２６）と宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）、４月に平山功太外野手（２２）、５月にフリアン・ティマ外野手（２１）が育成から支配下昇格を勝ち取った。球団はナショナルズ傘下２Ａハリスバーグで元中日左腕の小笠原慎之介投手（２８）と基本合意。正式発表されれば支配下は６７人となり上限７０人まで残り３枠だ。

石井琢朗２軍監督（５５）が「一人でも多く突き抜けて、ここ（２軍）からはい出してほしい」と望む。現時点で育成選手は３８人。残りの狭き門を争う。