第１子妊娠中の人気女性バンド「ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮ」（通称サイサイ）メンバーの黒坂優香子が、子どもの性別を明らかにした。

１６日までにインスタグラムを更新。「Ｂｏｙｓ Ｍｏｍ。男の子ママになります」と報告した。

「お友達がベビーシャワーをしてくれた日の思い出。男の子ママになるということで、テーマカラーを水色で企画してくれたよ」とバーティー会場でのショットをアップ。「とっても可愛くて素敵な装飾と美味しいアフタヌーンティー。楽しくて幸せすぎな時間だったとつづった。

この投稿には多くの祝福が寄せられている。

「ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮ」（サイレントサイレン）はＶｏ＆Ｇ．すぅ（吉田菫）、Ｂａ．あいにゃん（山内あいな）、Ｋｅｙ．ゆかるん（黒坂優香子）の３人からなるガールズバンド。２０１２年１１月、シングル「Ｓｗｅｅｔ Ｐｏｐ！」でメジャーデビュー。通称”サイサイ”として親しまれ、２０１５年には、ガールズバンド史上最短で武道館単独公演を行った。

黒坂はプライベートでは２０２４年１０月に音楽プロデューサーとの結婚を発表した。