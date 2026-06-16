阪神の選手会長・村上頌樹投手（27）が15日、本紙の取材に応じ、交流戦を含めた、ここまでの62試合を中間総括した。ペナントレースは巨人、ヤクルトと三つ巴の展開になっているが、「優勝のためにも全員が力を合わせないといけない」とチームの団結力が問われる戦いになると強調。必要に応じて、選手全体に呼びかける考えも示唆した。サッカーW杯北中米大会に出場中の森保ジャパンに負けない一体感で連覇、日本一への仕切り直しを狙った。

今こそチームは団結しなければならない。何のために戦うのか。交流戦で足踏みをしたからといって、一喜一憂はしていられない。目標は最後に勝ち切ること。連覇して、日本一を奪回すること。村上の思いは揺らいではいなかった。

「ここからの課題はチームが一つになれるかどうか。優勝するためには全員が力を合わせないといけない。方向が違ったりすると無理だと思う。結束力高くやっていかなければいけない」

16日からの西武、楽天との2試合（甲子園）を残して、交流戦は18試合制となった15年以降では球団ワーストタイの11敗。昨年の日本シリーズで激突したソフトバンク相手には3連戦で10被弾するなど、多くの反省点を残した。ペナントレースでも巨人に首位を許し、ヤクルトとの三つ巴の展開が今後も続く状況だ。それでも選手会長は悲観していなかった。

「チームの意識だったり、団結力は上がっている。近本さんが抜けても大崩れすることなく、この順位にいるのは意識高くできているからだと思う。高寺らも頑張って、チームとしての底上げはできていると思うし、藤川監督の野球も2年目で浸透している」

村上が「やっぱりあの試合ですね」とチームとしての成長を感じた試合がある。5月20日の中日戦。7回表終了時点で0―7と大差をつけられながら、最後まで諦めず、8回に木浪の同点打、9回に森下のサヨナラ弾で8―7と逆転した「ルーズベルトゲーム」だ。サッカー日本代表もオランダ戦で先制、勝ち越しを許しながらも、粘り強く戦った。「タイガースもやるだけなんで、個々が役割をしっかり果たして、同じ方向を向いて、秋にはそれを完成させたい」と言い切った。

ゲームキャプテンの坂本らとも考え方を共有。選手全体に呼びかけていく可能性も否定しなかった。大目標に向けて、全員で進む。これからが正念場の覚悟だった。（鈴木 光）