阪神に関する話題を深掘りする、硬軟織り交ぜた新コーナー「虎のトリセツ」。今回は、6日の楽天戦（甲子園）に「8番・遊撃」で出場した熊谷敬宥内野手（30）が見せた「忍者守備」に迫る。2回先頭で黒川が放ったハーフバウンドの打球を、体をよじりながら逆シングルで処理。1―0勝利に貢献した美技に秘められた、守備の極意に迫った。

後方の飛球も、二遊間や三遊間を襲うゴロも、華麗にさばく。堅守を称賛されても「自分の仕事」と言い切る30歳だが、過去の美技の中でも、このワンプレーは屈指といえる。

6日の楽天戦の2回、黒川の詰まった小飛球をハーフバウンドでキャッチし、一塁へ矢のような送球。投球がバットに当たってから逆シングルのグラブに入るまで、手元計測で1秒75ほど。この間、熊谷の脳内ではどんな計算がされていたのか。

「最初は突っ込んで、ショートバウンドで捕りにいこうとしたけど“無理だ、間に合わない”と思って、止まったんです。打球が思ったよりも飛んでこなかったので、そこから“不規則なバウンドになるだろうな”と、頭でイメージしました」

黒川のフルスイングと、打球速度がマッチしなかったこともあり、不規則に跳ねる可能性を瞬時に判断した。伸びるライナー性ならば「グラブを前に出して、下からすくい上げようと思った」。しかし、打球の失速に合わせて前進にブレーキをかけてしまったため、急きょ方針転換に出る。まず半身になって送球体勢をつくり、キャッチングのパターンを2つ用意した。

「捕り方はかっこ悪いけど、上からでも下からでも捕れるよ、という位置にグラブを置きました。奥（左翼方向）に弾んでも捕れるし、（弾まず）下へ行ってゴロになっても、捕れる位置に置いた」

ワンバウンド後に弾めば上からグラブをかぶせ、弾まずに地面を転がれば逆シングルのまま収める――。「どっちかな、と思っていたら“バン”って弾んでくれた」。上からかぶせる格好となっても「打球が入るところはちゃんと見ていた」。あとは丁寧に、一塁へ送球するだけだった。

スローイングに備えて半身の体勢を取った時点で、ボールを体に当てて落とす選択肢は消していた。「絶対に捕るしかないという状況だった」。イレギュラーな打球にも焦らず、最適解を一瞬で導き出す。熊谷が守備のスペシャリストと呼ばれるゆえんだ。 （八木 勇磨）