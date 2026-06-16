阪神ドラフト1位・立石が、“左腕キラー”としての本領を見せつける。16日西武戦（甲子園）の先発は左腕の武内。12日オリックス戦以来、3試合ぶりの先発復帰が濃厚な22歳は再浮上へ向けて静かに闘志を燃やしていた。

「しっかり準備していくだけだと思う。どのチームも投手がしっかりアウトを取ってくる。そういう中で結果を残したい」

直近2試合は相手先発が右投手ということもあってベンチスタートだった。前日14日のオリックス戦では代打出場も空振り三振。交流戦も打率・138と苦戦している。目下12打席連続無安打。ただ、右投手との対戦は55打数8安打で打率・145と苦戦する一方で、左投手に対しては25打数9安打で打率・360を誇る。相性抜群の左腕との対決が復調へのきっかけをつかむ絶好の機会となりそうだ。

さらに本拠地・甲子園球場での戦いもプラスに捉えていた。「しっかり休養を取れるところも大きい」。また、西武は交流戦の優勝が懸かる一戦となるが、一戦必勝のスタンスは変えない。「相手の状況は関係なく勝たないといけない。しっかりやります」と連敗阻止へと意気込んだ。

立石が打点を記録した6試合のうち5試合でチームは勝利している。若虎の一打が猛虎を勢いづける。リーグ首位の巨人に0・5ゲーム差の2位。期待の黄金ルーキーが交流戦の連勝フィニッシュへ向けて、まずは左腕攻略に全力を尽くす。（松本 航亮）