◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

【大久保嘉人 視点】サッカー元日本代表FWの大久保嘉人氏（44）がスポニチのW杯解説に特別参戦し、評論家デビューを果たした。激戦のオランダ戦を指導者の目線で分析。10年南アフリカ大会と14年ブラジル大会のW杯出場経験を踏まえ、第2戦チュニジア戦への期待と修正を口にした。

最後に追いつけたポイントは、やはり伊東純也の投入でしょうね。22年カタール大会の初戦ドイツ戦も前半45分の試合内容は非常に悪かった。しかし相手の運動量が落ちる後半に個の能力やスピードがある三笘を入れて得点したように、今回も伊東が流れを変えました。伊東が出てきた時にはチームとして“ここからギアをより一段上げていくんだ”と感じました。

ジョーカーがいるのは大きいですよ。劣勢であったとしても、そういう存在が控えていることは“まだまだ可能性があるんだ”と思えます。その意識がチーム全体に浸透している。大きな大会を勝ち上がっていく上で、切り札がいるのは非常に重要なことでしょう。

一方で前半の戦い方がOKというわけではありません。格上のオランダだったので慎重な戦い方になったのかもしれないですが、守備についてはもったいないという印象を受けました。スピードがあって積極的なプレスをかけられる前田をスタメンで起用することで前線からプレスをかけるのかと思っていましたが、低い位置でブロックを組んでいました。日本は規律がしっかりしている。前線から連動すればオランダでさえビルドアップは難しかったはずです。5バックになったことで堂安が攻撃で持ち味を出せず、後手に回ってしまったのは次への修正点です。

次戦チュニジア戦は最初から“日本は強い”と思わせるプレスで攻めてほしい。低い位置でブロックを組むと相手のサッカーになってしまいます。過去の日本は第2戦の勝率（1勝3分け3敗）が最も悪いですが、森保監督もメンバーも前回から大きく変わっていないですし、教訓として残っているはずです。最初から圧倒してくれるはずです。（元日本代表FW）

◇大久保 嘉人（おおくぼ・よしと）1982年（昭57）6月9日生まれ、福岡県苅田町出身の44歳。国見高から01年C大阪入り。04年アテネ五輪出場。日本代表としては10、14年W杯に出場。国際Aマッチ通算60試合6得点。J1史上初となる3年連続得点王、歴代最多191得点。21年に現役引退。25年4月からプロを目指す息子の挑戦を支えるため家族でスペインへ移住。1メートル70、73キロ。