新潟を4日間にわたって熱く盛り上げたのが、アジア太平洋地域の若手経営者などが集った国際会議ASPACです。多くの関連イベントが開かれ、新潟の魅力を海外に発信するいい機会となったようです。

6月11日のオープニングセレモニーで華々しく始まったASPAC。



【花角知事】

「この新潟の地で自然・食・文化、そして人のぬくもりを存分にご堪能ください」



国際的なビジネス交流を図ろうと、新潟市にアジア太平洋地域の若手経営者などが集結。8000人を超える人が新潟市を訪れるとあって新潟を発信する絶好の機会に。



新潟総踊りなど新潟市内では各地でイベントを開催。



【踊りを披露した人】

「いつもより人が多いように感じる」



【踊りを披露した人】

「新潟、最高」



イベントに参加した人たちにとっては新潟の良さを再認識する機会ともなったようです。



そして、なんと言っても海外から訪れた人たちが新潟の楽しんだのは食。



【マレーシアから訪れた人】

「カニがとても新鮮で、価格がお手頃」



【香港から訪れた人】

「（Q.新潟のお酒は飲んだ？）飲んだ。飲みすぎた」



中には十日町市の清津峡に行ったという人も。



【香港から訪れた人】

「清津峡を楽しんだ。トンネルがとてもおもしろかった。景色がとてもきれいで、そこでアイスも食べた」



14日で閉幕したASPAC。開催による経済効果は14億円とも言われていましたが、新潟のファンが増え、さらなる交流が続くことに期待です。