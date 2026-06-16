◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

【記者フリートーク】あの時の恩師の言葉がなければ、今の中村敬斗はいなかったかもしれない。シントトロイデン時代の21年1月。出場機会に恵まれず、当時保有権を持っていたG大阪への復帰か、オファーが届いていたオーストリア2部ジュニオールへの移籍かで悩んでいた。

背中を押してくれたのはG大阪で指導を受けた森下仁志氏（東京Vコーチ）。出場機会が減っていた遠藤保仁（G大阪コーチ）の話をされたという。遠藤はG大阪が保有していたU―23チームの一員としてJ3への出場を直訴したことがあった。クラブ首脳陣がちゅうちょする中、レジェンドは「カテゴリーは関係ない。サッカーはサッカーでしょ」と答えたという。

サッカー選手の価値はカテゴリーではなく、ピッチにこそある――。元々、敬斗の心もオーストリア2部行きに傾いていたが「確かにそうだな」とふに落ち、決断した。欧州からドロップアウト寸前だったが、しがみつき、はい上がってきた。G大阪に在籍したのは、わずか1年半。それでも米国へと続く貴重な時間だったかと思う。（サッカー担当・飯間 健）