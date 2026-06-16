【経済指標】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（6月）21:30

結果 5.7

予想 12.0 前回 19.6



＊米鉱工業生産（5月）22:15

結果 0.1％

予想 0.3％ 前回 0.9％（0.7％から修正）（前月比）



＊米設備稼働率（5月）

結果 76.2％

予想 76.2％ 前回 76.1％



＊ＮＡＨＢ住宅市場指数（6月）23:00

結果 35

予想 37 前回 37



【カナダ】

住宅着工件数（5月）21:15

結果 26.14万件

予想 25.40万件 前回 27.84万件（27.93万件から修正）



【発言・ニュース】

＊バンス副大統領

バンス副大統領はきょう、米国とイランの和平合意により、ホルムズ海峡が長期的に通航料無料で開放されるとの見通しを示した。金曜日にスイスで正式署名される合意には同海峡の無料開放が含まれるが、海運業界からは実際の運用方法や安全性について不透明感を指摘する声が相次いでいる。



＊米戦略石油備蓄、４３年ぶりの低水準に

米国の戦略石油備蓄（ＳＰＲ）が１９８３年以来、４３年ぶりの低水準に落ち込んだ。トランプ政権はイラン紛争に伴う燃料価格の急騰に対応するため、１億７２００万バレルのＳＰＲ取り崩しを３月に決定。計画はまだ完了しておらず、備蓄は今後も減少する見通し。



＊イラン、６０日限定でホルムズ海峡の無償自由航行を容認

米国との暫定合意で、イランは６０日間に限定したホルムズ海峡の無償通過を認めることになっていると、イランの半国営ファルス通信が関係者の話として報じた。

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