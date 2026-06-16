巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が１５日までにスポーツ報知の単独取材に応じ、ルーキーイヤーのここまでを振り返った。リリーフとして開幕１軍入りし、球団新人最長記録の初登板から１６試合連続無失点を記録。既に５勝を挙げているドラ１・竹丸に負けじと２３登板で防御率１・２９と貢献が光っている。飛躍の裏にある同僚の存在なども明かし、ここから「１軍フル帯同」を目標に掲げた。

開幕から２か月。激動の日々を経て、田和は成長を遂げている。５月は一時、登板数でリーグトップに浮上。１０日間のリフレッシュ抹消を終え、１１日の敵地・楽天戦で１回２／３を無失点と好投した。

「体は思ったより大丈夫です。ゴールデンウィーク９連戦で５試合投げた時に『これが疲れかな？』と初めて思ったぐらいで。体が慣れてきて連投した後でも意外と平気になりました」

３月中旬に２軍降格。ＷＢＣ組で調整が遅れたマルティネス、大勢の状況を見てオープン戦最終戦から１軍に緊急昇格した。当時は自身の開幕１軍入りを「運」と表現。そこから球団新人記録を樹立した。

「もう、まさかですよ。『本当に開幕１軍でいいのかな？』とも思ったし、大勢さんが帰ってくるまでに一回投げられればいいか、ぐらいだったので」

武器は「初見殺し」と語る、左のカーブのような軌道を描くシンカー。ここまでで最も印象に残る対戦は５月２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）。４番・栗原に宝刀を３球続けて遊飛に打ち取った打席だ。

「初球、ベストボールの１２３キロシンカーにきっちりスイングをかけられて空振り。これより厳しいコースに放っても振らないだろうなと。遅い分には捕手も捕れるので、同じサインで次は１１０キロ台のめちゃくちゃ遅いシンカーをとっさに投げた。ボールでしたけど高めから落とせて目先を変えられた。そこで『もう１球いける』と。最後は１２４キロに球速を上げてフライアウト。反応を見ながら１球種だけで抑えられたのは４月の自分にはできない投球でした」

先輩のある一言も飛躍の一助になった。開幕前のブルペン中。直球が動くことを岸田に褒められた。

「元々真っすぐが動くのは分かっていたけど、強みと思ったことがなくて自信がなかった。でも岸田さんが『めっちゃ動くから、それ投げとけば大丈夫』と。そこからですね」

開幕以降１４０キロ台だった直球も早大時代の自己最速１５２キロまで上昇。

「腕を振ることでボールもより動いてくれる。置きにいかなくなって、それがいい結果につながっているかなと。岸田さん、大城さん、（小林）誠司さん、捕手によってもリードに違いがあるので自分の投球が一辺倒にならない。それも楽しみにして投げています」

東京Ｄのロッカールームは大勢、赤星の先輩投手２人が隣。周囲の環境にも救われている。

「隣が大勢さん、優志さんなので楽しくて（笑）。２人ともすごく声をかけてくださるのでやりやすい。大勢さんには遠征先でも食事に誘っていただいて。意外と皆さん、裏では野球選手感がないというか、いい意味でギャップがあってお兄ちゃんのような感じで。楽しい職場です」

入団前に描いた「１年目に３０登板」まで残り７。目標を上方修正し、１９日からのリーグ戦再開へ決意を新たにした。

「１軍でしか経験できないことが大いにある。４０、５０（試合）と増やしていきたい。ジャイアンツの中継ぎは素晴らしい投手ばかり。（展開問わず）負けでも勝ちでも投げさせていただけることに価値がある。ここからフル帯同できるように１軍に居続けたいです」

◆田和 廉（たわ・れん）２００３年５月２日、京都府生まれ。２３歳。伏見板橋小２年時に伏見桃山クラブで野球を始め、伏見中時代は京都ベアーズに所属。早実では１年夏からベンチ入りも甲子園出場なし。早大２年春にリーグ戦デビューし、通算２９登板で２勝１敗、防御率２・０８。１８３センチ、８７キロ。右投右打。推定年俸１２００万円。背番号３０。