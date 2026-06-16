１６日・西武戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が１５日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、交流戦最終登板を無失点で抑えると誓った。交流戦首位の西武相手にチームを勝利に導き、眼前での胴上げを阻止する。１７日・楽天戦（甲子園）に先発予定の大竹耕太郎投手（３０）は、交流戦白星締めへ意気込みを示した。

才木はいつもよりリラックスした様子で、時折笑顔を見せながら体を動かした。「目標はしっかり抑えること。（前回は）打たれているのでしっかり『ゼロ』でいけたら」と意気込んだ。

前回は２日連続の雨天中止が重なり、異例の“ダブルスライド”で９日のソフトバンク戦（ペイペイ）に乗り込んだ。しかし、強力打線の一発攻勢に屈し、３回５安打５失点。自身ワーストタイとなる３被弾を浴び、「今年３回目なんですよ。試合を壊したの」と悔しさをあらわにした。

次戦は出直しの意味もある一戦となる。「もう切り替えるしかない。複雑になりすぎず、投げたいように投げていけばいい。それに尽きる」。考えを巡らせることにエネルギーを使わない。シンプルに才木らしく圧倒すれば勝利が見えてくる。

西武とは２０２４年６月９日に対戦し、八回１死まで無安打に抑える投球で勝利をもたらした。交流戦は昨年まで通算６勝２敗、防御率１・０３と本人も得意とする意識はあったというが「今年がこれなので、もう関係ないかな」と笑い飛ばした。

打たれた時のメンタルの持ちようが大事だと右腕は語る。「今年は切り替えがちゃんとできている」。感情の起伏が少なくなり、冷静に自分を客観視できている。だが、かつては違ったという。「打たれたら自分を卑下していたし、去年だったら結果は出ているけど、内容が良くなくてイライラしていた」と精神面の変化を実感している。

この日はショートダッシュなどで調整し、登板に備えた。聖地で交流戦首位の西武を迎え撃つ。チームは敗れれば、１８試合制が導入された１８年以降では球団ワーストの１２敗目となる。「自分のピッチング。いつも通りの感じで投げられたら」。好投で勝利を収め、胴上げを阻止してみせる。