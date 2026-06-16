◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。森保一監督（57）が好采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1―2の後半44分、途中出場のFW小川航基（28）のヘディングシュートがMF鎌田大地（29）の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

MF鎌田は分かっていた。自分の得点であることを。冗談めかしてFW小川に言った。「おまえが喜び過ぎるから、俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になった」と。

1―2で迎えた後半44分。右CKに小川が頭で飛び込んだ。起死回生の同点弾。絶叫する背番号19を中心に、二重にも三重にも輪が広がった。だが小川のシュートは鎌田の頭をかすめてゴールネットへ。わずかに軌道が上向いた分、GKフェルブルッヘンはボールに触れてもはじき出せなかった。「ボールが来て“当たっちゃった”ぐらいの感じ。ラッキーだなとは思いました」。前回22年カタール大会の「三笘の1ミリ」をほうふつさせる鎌田のワンタッチが、劇的なドロー決着を呼び込んだ。

キッカーのMF伊東が蹴る瞬間には相手DFファンダイクに体を当てて反応を遅らせた。小川をフリーで打たせるファインプレーだった。「自分がどれだけサッカーに熱量を持って取り組んできたか、やっぱり神様は見てくれていると思う。チームを同点に導けるゴールを、このような舞台で取れたことに感謝したい」。必然の“ごっつぁんゴール”に声を弾ませた。

決してエリートではなかった。G大阪ユースに昇格できず、京都・東山高に進んだ。独りよがりなプレーが目立つ鎌田を、福重良一監督は「サッカーはチームスポーツ」と諭した。「ドリブルしてもいい。ただそこには責任が発生する。取られたら自分で取り返しにいくのが仕事」。何度もぶつかり、サッカーをやめようとした時期もあったが、辛抱強く向き合った。

卒業から11年。世界最高峰のプレミアリーグでもまれ、攻守で主軸を担い、今は日本の勝敗の責任を背負う覚悟がある。「今回が最後になるかもしれない。自分が積み上げてきたものを表現できたら」。そう話していた2度目のW杯で、最高のスタートを切った。（坂本 寛人）

▽三笘の1ミリ 22年W杯カタール大会の1次リーグ第3戦スペイン戦。1―1で迎えた後半6分にゴールラインを割りかけたパスを左足で折り返し、田中の決勝点をアシスト。最新技術によるVARでインプレーと判定され、話題を呼んだ。試合も2―1で勝利し、日本は1次リーグを突破した。