◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。森保一監督（57）が好采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1―2の後半44分、途中出場のFW小川航基（28）のヘディングシュートがMF鎌田大地（29）の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

森保ジャパンの今大会1号を決めたのは中村だった。0―1の後半12分。左深くでボール保持したMF久保から折り返しのパスをもらう。左45度、最も得意とする「敬斗ゾーン」と呼ばれるエリアに入る。あえてゴールから遠ざけるドリブルで相手を引き寄せ、DFが脚を伸ばした瞬間、右足を振り抜いた。ボールは相手の股下をすり抜け、ゴール左下に突き刺さった。

「パスをもらう前から来るだろうなって分かっていた。もらう前に自分がどういう形でシュートを打つかイメージできた。わざとマイナスに置いて股を開かせるようにしてファーへ打つふりからニア。狙い通りだった」

久保とはあうんの呼吸だった。年代別代表から切磋琢磨（せっさたくま）してきた仲。17年U―17W杯インド大会1次リーグ初戦のホンジュラス戦でも久保の右CKからネットを揺らした。当時もチーム大会1号。23年6月15日、エルサルバドル戦でもA代表初ゴールをアシストしてくれた。「感慨深い。しゃべらずとも“あっ、なんか来るだろうな”っていうのは分かる」。ホットラインはW杯の舞台でも開通した。

両チーム計32人のうち、2部所属は中村だけ。昨夏は移籍がかなわず、その影響で体調を崩した時もあった。クラブで出遅れ、昨年9月の代表活動も選外。「みんなが思っている以上に苦しい日々」を送った。それでも昨秋、気にかけてくれていた森保監督から信頼を伝えられ「無双する」と気持ちを切り替えた。今季は自己最多14得点で「やってきたことは無駄じゃなかった」とかみしめた。

まだ幼少期だった06年W杯ドイツ大会に影響され「日本代表になってW杯に出る」と夢を抱いた。憧れの舞台はまだ始まったばかり。三笘、南野が負傷の影響で不在となったが、日本の左サイドには中村がいる。絶景にたどり着くまでまだまだ駆け抜ける。（滝本 雄大）