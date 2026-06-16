◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

いきなり見せ場が訪れた。前半3分、GK鈴木彩がマレンの強烈なシュートを右に跳んではじき出した。同34分には右CKに合わせた至近距離からのマレンのヘディングシュートをセーブ。1―2の後半28分にはハクポの鋭いシュートを止めた。「相手に流れを持ってこさせなかったのは（前半3分の）自分のセーブが大きかった。これまでの経験を生かして、いいメンタリティーでプレーできた」。W杯デビュー戦を誇らしげに振り返った。

GK大国イタリアのパルマに所属。昨夏には少年時代からの夢であるプレミアリーグの複数クラブからオファーが届いたが、今大会に集中するため移籍を封印。W杯でアピールして、プレミアにステップアップする青写真を描く。この一戦もアストンビラのスカウトが視察していたもよう。後半の2失点は、ともに全身を伸ばして跳んだがボールに届かず、ポストに当たって入った。GKにはノーチャンスと思えるシュートだが「次に反省を生かしたい。（勝ち点1が）良かったか、悪かったかは次の試合で決まる」と次戦を見据えた。