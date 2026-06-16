◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

MF久保がピッチに倒れ込んだ。後半26分、巨漢DFのドゥムフリスから激しいチャージを受けた。左膝を強打し、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。一度は立ち上がり、外に出て軽くステップを踏んだが、自らベンチへ交代を要求。ピッチサイドで大の字になった。終盤に鎌田の同点弾が決まると、右足でジャンプしながらベンチから飛び出す姿が痛々しかった。

日本協会関係者によると、試合直後は病院には向かわずメディカルスタッフの治療を受けたという。森保監督は「現時点では分からない。自力で歩いていたので軽症であることを願っている」と言及。取材エリアには姿を見せず、大事を取って車椅子で試合会場を後にした。

見せ場はつくった。1点を追う後半12分、左サイド深くまで進入。小刻みなタッチで相手2人を引きつけると、絶妙なタイミングで中村にラストパス。W杯初アシストで失点直後のチームをよみがえらせた。同22分には左足で目の覚めるようなミドルシュートを放った。カタール大会は不完全燃焼に終わり「つらい時に力になれる選手になりたい」とリベンジを期した舞台。強豪相手に確かな足跡を残したが、負傷交代を余儀なくされた。

ロッカールームに引き揚げる途中、外国メディアからの状態を問う声に「分からない。様子を見てみる」とスペイン語で応じた。現時点で復帰については不透明。南野、三笘、遠藤と中心選手がケガで不在の中、久保を襲ったアクシデント。大事に至らないことを願うしかない。