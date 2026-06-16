◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。森保一監督（57）が好采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1―2の後半44分、途中出場のFW小川航基（28）のヘディングシュートがMF鎌田大地（29）の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

FW小川は潔く認めた。「大地君が触っていなかったら（相手GKに）キャッチされていたかもしれない」。後半30分にW杯デビューを果たすと、同44分にデザインされた右CKからドンピシャヘッド。得点者こそ頭で触れたMF鎌田に譲った。それでも小川の空中戦の強さが生んだ一撃が、森保ジャパンの窮地を救った。

東京五輪世代のエースとして10代から注目を集めるも、プロ入り後はケガに苦しんだ。MF堂安ら同世代が活躍した前回カタール大会。8強入りを阻まれたクロアチア戦を見て心に誓った。「次は俺がやるっていう気持ちでいた。あの日、テレビの前で見た光景は今でも覚えている。一緒のように凄く悔しい気持ちになった」。23年夏にオランダに渡り、得点感覚を磨いた。「ゴールを取ることに関してはずっと自信を持っている」。有言実行で初のW杯にたどり着いた。

勝負強さはピカイチ。先月31日アイスランド戦でも途中出場で決勝弾を決めた。「ここから長いので、正真正銘のゴールを決められるようにしたい」。まだまだ野心にあふれている。