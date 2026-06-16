◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。森保一監督（57）が好采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1―2の後半44分、途中出場のFW小川航基（28）のヘディングシュートがMF鎌田大地（29）の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

「6 ENDO」と記されたユニホームの飾られたベンチ前で、森保監督が両拳を握った。1点を追う後半44分、右CKからMF鎌田の同点弾が生まれた。攻撃的布陣3―1―4―2に変更した14分後の劇的ゴール。3月のスコットランド戦、5月のアイスランド戦でも得点を奪った勝負手が的中した。18年7月の就任後は欧州勢に8勝2分け（PK戦負けは引き分け扱い）と無敗も継続。タフに粘り強く戦い「勝ち点1以上の価値があるドロー」とうなずいた。

ケガで三笘、南野を欠く左シャドーの先発にMF前田を抜てき。後半21分からは前田に代えて投入したMF伊東を右に置き、MF久保を左に回した。過去に見せていない形で相手をかく乱。ホワイトボードに数字を書いて指示を出し、ピッチ内の意思統一を円滑化させた。

試合3日前、ケガの回復が遅れた遠藤をメンバーから外した。主将は仲間にあいさつせずに離脱し、直後に代表引退を表明。チームに動揺が走る中、遠藤から動画が届いた。「“俺のために”とか思わなくていい。自信を持って戦ってほしい」。熱いメッセージは決戦2日前に選手に共有された。主将を引き継いだDF板倉は「チームの士気が一つ上がった」と強調した。

森保監督にとってオランダは特別な相手。無名だった自身を導いてくれたオフト元日本代表監督の母国で、広島時代の95、96年に薫陶を受けた故ヤンセン氏もオランダ人だ。試合後の会見で「たくさんのオランダ人の指導者、選手が日本サッカーに貢献してくれた。感謝を申し上げたい」と伝えた。

日本は初戦で勝ち点を得た過去4大会は全て1次リーグを突破。データ上は決勝トーナメント進出率100％だが、森保監督は「勝ち点1では全く満足できていない」と言った。くしくも6月14日は日本がW杯に初出場した98年フランス大会の初戦でアルゼンチンに敗れた日。あれから28年。今の日本は優勝候補の一角に引き分けた程度で浮かれるチームではない。（木本 新也）