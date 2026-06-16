【ワシントン＝栗山紘尚、坂本幸信】米国のトランプ大統領は１４日、ホワイトハウスで異例の格闘技イベントを開き、８０歳の誕生日を派手に演出した。

こうした「自己顕示欲の表れ」と捉えられかねない施策は、新紙幣の発行や空港の名称変更にも及ぶ。トランプ氏は野党・民主党や市民の批判を意に介さず、公私混同の施策乱発は当面続きそうだ。

「ホワイトハウスがこれほど美しく見えたことはかつてない。ホワイトハウスの歴史において、最もエキサイティングな日の一つになった」。トランプ氏はＳＮＳにこう投稿し、格闘技の試合開催に胸を張った。

歴代大統領はホワイトハウス敷地内でテニスを楽しむことはあったが、自身の祝い事として特殊な行事を盛大に開催することは極めて異例だ。資金は格闘技団体が出資したものの、米空軍と海軍はホワイトハウス上空での合同飛行を披露した。色とりどりの花火も打ち上げられ、誕生日を盛大に祝福した。

自身を前面に出す演出は、ホワイトハウス外でも目立っている。

トランプ氏は今月上旬、首都ワシントンのリンカーン記念堂からポトマック川を結ぶ遊歩道の新設計画について、「これを『トランプ・プロムナード（遊歩道）』と呼びたいという声がある」と主張した。邸宅があるフロリダ州のパームビーチ国際空港を「ドナルド・Ｊ・トランプ大統領国際空港」に名称変更する法律は７月に発効する。ワシントン近郊のダレス国際空港も、自身の名前を入れた形に改称するように要求したとも報じられた。

トランプ氏の肖像が入った２５０ドル紙幣の発行や、ドル紙幣にトランプ氏の署名を入れる計画もある。現職大統領の署名が紙幣に記載されれば、初めてとなる。自身の肖像が入ったパスポートも限定発行する予定だ。

一連の施策は、「自らのエゴ」を満たすとともに、退任後を見据えた実績作りとの指摘は多い。米歴史学者のダニエル・ロジャース氏によると、トランプ氏は、常に称賛されることを望む一方で、歴代大統領と比較して評価されていないことを自覚しているという。

そもそも、米大統領の名前や肖像は、退任後や死後にその功績をたたえて、図書館などの施設の名称に活用されるのが通例だ。民主党のジョン・オソフ上院議員は５月末の演説で「トランプ氏の行動は、（退任後に）たたえる人が誰もいないからだ。国家の恥だ」と非難した。１４日の誕生日行事では、ホワイトハウス近くで市民の抗議デモが行われた。

一方で、米コーネル大のマイク・フォンテイン教授（古典学）は、内政や外交に対する批判をかわす狙いもあると指摘する。古代ローマ帝国が剣闘士の試合を開いて社会不安を静めていたことを引き合いに出し、「今回の格闘技も、国民の関心を問題から遠ざけるための目くらましだ」と説明した。