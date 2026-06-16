大阪・ABCテレビの新人、瀧口美咲アナウンサー（23）がこのほど、新人アナウンサーのニュース読みデビュー“初鳴き”に先立ち、同じく新人の枝廣二葉（えだひろ・ふたば）アナウンサー（23）とともに取材会に出席した。

瀧口アナは山梨県出身で慶大卒。身長172センチと同局の女性アナウンサーいちの長身とあって「今もすくすく成長中です。大型新人です！」と元気よくあいさつ。関係者を和ませた。

あこがれは同局の古川昌希アナ。「長く報道現場にいた古川さんに災害報道の心構えを聞く場面があり、こんなに細かいところまで心配りをしているのかと衝撃を受けました。細かない配慮としっかり伝えるという葛藤に誠実に向き合っているからこそ信頼されているんだろうなと思います。私も思いやりと誠実さを持って報道できるアナウンサーになりたいです」と目を輝かせた。

希望するのもバラエティーよりも報道。夕方の情報番組「NEWSおかえり」を担当してみたいと希望した。

ただ、そうは言っても関西ではお笑い番組が数多く放送されている。芸人から洗礼を受ける可能性もあるが「何でも挑戦したいと思っています。両親から口酸っぱく言われたのが『恥ずかしがってやったものが1番恥ずかしい』。どんなしつけよりもたくさん言われたので、まずは思い切ってやりたい」とNGなしの心意気を披露。好きな芸人は小学生の頃から、NON STYLEで「M−1グランプリ」を制した08年大会は「何回も何回もDVDで見た」とにっこり。「特に石田明さんの漫才に対する情熱、本当に漫才が好きなんだろうなと話し方から伝わってくるのが好き。劇場にも漫才を見に何回も何回も足を運びました。いつかお会いできたらうれしいです」と“NON STYLE愛”を爆発させていた。

瀧口アナと枝廣アナは16日の同局テレビ「おはよう朝日です」（午前5時）、同局ラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（午前6時30分）にお披露目出演し、翌17日のABCラジオニュース内（午前10時7分ごろ）で初鳴きする。また、今後は「第108回全国高校野球選手権大会」でリポートを担当する。