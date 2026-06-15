“保冷アイテム”のイメージが変わる！ 猛暑に持ち歩きたい【サーモス】注目グッズ

今夏も猛暑が予想される日本。【サーモス】から、あらゆるシーンでスマートに水分補給ができる高機能な新作・リニューアルアイテムが登場しました。全パーツ食洗機対応に進化した人気の「真空断熱ケータイマグ」をはじめ 、日常使いしやすいスタイリッシュな保冷ポーチやショルダーバッグ、大容量のバックパックまで豊富にラインナップ。

通勤からスポーツ時まで、あらゆるシーンでスマートに水分補給を

「真空断熱ケータイマグ」オープン価格

人気の折りたたみ式キャリーループ付きボトル「真空断熱ケータイマグ」がリニューアル。片手で開けられるワンタッチ・オープン、指を掛けられるキャリーループは折りたたみ式でバッグの中でもかさばりません。さらに全パーツが食洗機対応となり、お手入れがさらに簡単に。

日常使いに便利な0.55L、ニーズの高いミドルサイズの0.75L、大容量の1.0Lの3サイズを展開。ボディカラーはトレンド感のある落ち着いたチャコールやライトグレー、爽やかなブルーラベンダー、明るいライトピンクの新色4色がラインナップされています。

水筒を傷から守り、スムーズに飲めるようになった「保冷マイボトルポーチ」

「保冷マイボトルポーチ」オープン価格

水筒を傷から守る「保冷マイボトルポーチ」は「肩から下げて持ち運びたい」という声に応えた、保冷機能付きの水筒カバー。ポーチに入れたままスムーズに飲める仕様に進化。フックに掛けられるループも搭載されています。約0.35Lのボトル、約0.5～0.75Lのボトルに対応した2サイズ、ブラックとミント、パープルの3色展開。

普段使いしやすいデザインが魅力の「保冷ショルダーバッグ」

「保冷ショルダーバッグ」（RFO-007）オープン価格

高い保冷力とデザイン性を両立し、日常使いもできる2WAY仕様の「保冷ショルダーバッグ」。アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンになじむファッション性に加え、【サーモス】独自の複合断熱構造『アイソテック』で外の熱を遮断して高い保冷力を発揮します。

「保冷ショルダーバッグ」（RFM-003）オープン価格

500mlペットボトルが横に3本入り、体にフィットする形状のハーフムーン型。ちょっとした買い物や、チョコレート・化粧品など温度管理が必要な小物の持ち運びに便利です。

「保冷ショルダーバッグ」（RFO-007）オープン価格

500mlペットボトルが縦に6本入るボックス型は、お弁当やネッククーラーの持ち運び、ピクニックや運動会などの家族行事に最適です。

カラーはともにブラック・ベージュの2色展開。

スタイリッシュなデザインに実用性を兼ね備えた「保冷バックパック」

「保冷バックパック」左・中央（RFP-016) 、右（RFP-025) オープン価格

両手が自由になり重い荷物も楽に運べる「保冷バックパック」は、従来の保冷バッグのイメージを覆す、日常生活に溶け込むスタイリッシュなデザインが特長。背面のメッシュクッションによりフィット感と通気性を両立し、暑い日でも蒸れにくく快適に背負えます。

サイズに合わせた独自の断熱構造で高い保冷力を備えています。約16Lのコンパクトサイズは、独自の断熱構造『アイソテック』を採用。大容量サイズの約25Lは、より強力な5層断熱構造『アイソテック2』を採用。週末のまとめ買いやアウトドアに最適。カラーはともにオールブラック・ダークグレーの2色展開です。汚れを拭き取りやすい内側素材で衛生面も安心。底板付きで中の荷物が安定します。

【サーモス】独自の断熱構造による高い保冷力を味方につけて、夏のお出かけを快適に。