巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が交流戦明け初戦の１９日・中日戦（東京Ｄ）で先発することが１５日、分かった。首位固めに向けてチームトップタイ５勝のルーキーが先陣を切り、２０日はＦ・ウィットリー投手（２８）、２１日は井上温大投手（２５）へとつなぐ。２３日からの広島２連戦（マツダ）はローテーションを再編。初戦に戸郷翔征投手（２６）、第２戦に西舘勇陽投手（２４）が登板する見通しとなった。

パ・リーグと激突した３週間で、リーグ３位から一気に首位へ躍り出た橋上巨人。交流戦は１０勝６敗２分けの貯金４、セ球団で唯一勝ち越した。阪神、ヤクルト含めた３球団が０・５差。この大混戦を抜け出すべく東京Ｄでのリーグ戦再開から勢いを加速させる。

まずは流れを大きく左右する最初の中日３連戦の初戦は安定感光るルーキー・竹丸に託された。新人開幕投手での白星に始まり、ここまで１０先発で５勝５敗、防御率２・７６。井上竜とは５回１失点１０奪三振で勝利した４月２２日（前橋）以来の再戦になる。直近２登板は打線の援護なく黒星を喫しているが、いずれも８回までマウンドに立つなど先発の柱としてフル回転が続く。自己最多１２Ｋ、７回２／３自責１と熱投した１２日の敵地・西武戦から中６日。本拠地で６勝目を狙う。

続く第２戦は、１３日の西武戦で２か月ぶりに白星をつかんだウィットリーが先発予定。前回は６回無四球１失点、球数７３で気分良く交代した。そして第３戦は竹丸と並びチーム最多５勝（５敗）、同２・７９の井上が待ち構える。２カード目は、昨季２勝１０敗と負け越した鬼門・マツダでの広島戦。今季同球場では１勝１敗の五分で、復活を遂げた戸郷、覚醒気配漂う２３年のドラ１・西舘の２人で乗り込む。

戸郷は１０日の楽天戦（楽天モバイル）で２年ぶり完封、キャリアハイ１４Ｋで３勝目。そこから中１２日と休養も十分だ。西舘は今季初登板から２試合で防御率０・６９。コンディション不良での出遅れを取り戻す働きが続いている。７日のロッテ戦（東京Ｄ）後に一度登録抹消され、調整登板した１４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（Ｇタウン）で３回０封６Ｋ。２勝目に向けて万全の準備を進めた。平均年齢２５・４歳のフレッシュな５枚で“混セ”から一歩抜け出す流れを生む。