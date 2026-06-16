スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が、大谷翔平投手（３１）らが所属する米大リーグ・ドジャースの「ワークアウト」に参加していたことが１５日までに分かった。ドラフト対象選手の実力や体力などを見極めるために行われるもので、球団が招待した選手だけが参加可能。昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けたスラッガーに対し、メジャーの最強軍団も関心を寄せているようだ。

日本で動向が注目される怪物スラッガーは、米国でも注目の存在だった。今月上旬、麟太郎がドジャースのワークアウトに招待された。球団フロントが能力を把握するため、練習を間近で見守ったとみられる。７月中旬のＭＬＢドラフト対象選手で、持ち味である長打力を含め、興味を持っていることは間違いなさそうだ。

ド軍には、同じ花巻東ＯＢの大谷に加え、山本由伸、佐々木朗希の日本人３選手が在籍。特に「翔平さん」は幼い頃から憧れの選手の一人で、大谷が花巻東在籍時には練習を見学し、試合を応援したこともある。ドジャース移籍後も現地で試合を観戦した。日本で高校通算１４０本塁打をマークした怪物にとっても、思い入れのある球団の一つであることには違いない。

スタンフォード大２年目の今季は５４試合に出場し２０６打数５４安打で２割６分２厘。１６本塁打、４７打点だった。同１年目は７発だったがアーチを量産し、確かな成長を見せた１年となった。５月９日（日本時間１０日）の本拠地でのノースカロライナ州立大戦で放った１６号の飛距離は、チーム公式Ｘによると、４７６フィート（約１４５メートル）。非凡なパワーを見せつけたシーズンだった。

麟太郎は７月１１、１２日（同１２、１３日）に行われるＭＬＢドラフトの結果を受けて進路を決定する見込みとなっている。今後は一時帰国し、今月下旬にもソフトバンクとの面談に臨む予定。ソフトバンクは、フロント一丸となって熱意を伝える見込みだ。

◆ＭＬＢのワークアウト 各球団が個別で実施する身体検査や、野球の実技を含む体力測定のこと。ドラフトで指名が有力視される高校生や大学生、ＦＡやポスティングでメジャー移籍を目指す選手に対し、行うことがある。いずれも、その選手の力量や状態を判断する狙いがある。また、ドラフトで指名が有力視される高校生や大学生は、毎年６月頃（今年は２２〜２７日、アリゾナ州フェニックス）に一つの球場などに集められ「ドラフトコンバイン」と呼ばれる身体測定や体力測定が行われ、各球団のスカウトらとの面談も行われる。それ以外の選手は各球団が個別で体力測定などを行うこともある。

◆ドジャースと日本人 かつて１９９５年に野茂が入団したのをきっかけに、これまで１２人の日本人選手がプレー。現在も大谷、山本、佐々木と３０球団で最多３人が所属し、トレーナーや職員など裏方でも日本人が在籍している。日本人が最も多くプレーしたのは１４人のメッツ。西海岸で気候が温暖で雨が少なく安定し、日本から近くて直行便も多いことから人気になっている。