阪神・才木浩人投手が１５日、２年前にノーヒットノーラン寸前の快投を演じたレオ打線を相手に好投の再現を誓った。１６日の西武戦（甲子園）の先発に向け「目標はしっかり抑えること。ちょっと打たれているので、ゼロでいけるように」。２０２４年６月９日の同カード（甲子園）では、８回１死から山野辺に三塁打を許すまで無安打ピッチング。結局、８回１安打無失点で７勝目を挙げた。２０２５年にも対戦しており、２試合で１４イニング連続無失点をマークするなど相性は抜群だ。さらに、今季の甲子園での成績は５試合で３勝１敗、防御率１・０３と好調。「あまり考えすぎず、いつも通りの感じで投げたらいいかな」と好条件のそろった一戦で、本領を発揮する。

前回登板の９日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では雨天中止で２試合連続スライド登板となった影響か、３回５安打５失点、自己ワーストタイの３被弾と精彩を欠いた。この日、甲子園での投手指名練習後には「引きずっていたってしょうがない。前だったら結構やっぱり自分を卑下しちゃうこと多かったんですけど、今年はあんまりそういうのはなくて。何が良くて何がダメでとか、もうちょっとこうしていった方がいいかなって考えながら切り替えもできている」と前だけを向いていた。「色々新しいことに取り組んでいく中で、そういう考え方もできるように。でもやっぱりプロとして結果をださないといけないですから」と切り替えて挑む。

西武にとっては、交流戦優勝がかかった大一番となる。「どんどん来ると思うので、こっちも負けずに攻めていけたら」と開き直って全力でぶつかる。