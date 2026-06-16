中日の井上一樹監督（５４）が１５日、リーグ戦が再開する１９日の巨人戦（東京Ｄ）までの期間を“勝ち筋を描く４日間”とする考えを明かした。札幌から空路で名古屋に戻った指揮官は「今週だけでサヨナラ（負けが）２回。先発もだけど（攻撃面でも）走塁で不安なところに、どの駒が必要か。投手も野手も含めて考える期間にしたい」と巻き返しへの思いを強くした。

交流戦は、セ・リーグで巨人の１０勝に次ぐ７勝１１敗で終えた。１４日の最終戦・日本ハム戦（エスコン）を白星で飾り、「僕は風向きは変わると思っています」と手応えを口にしていた。６月に入って岡林とサノーが故障から復帰し、主力がそろいつつある。一方で２軍調整中の高橋宏が、１４日の２軍・西武戦で５回途中６失点と炎上。悩める右腕に対し、近日中に調整プランなどを直接ヒアリングするという。その他、選手の入れ替えや作戦面など、試合のない期間を使って熟考を重ねていくつもりだ。

交流戦終了後、朝田球団本部長は「チームと球団が一体となって戦っていきたい」と語り、このまま現体制で巻き返しを目指す。５カード連続の負け越しで借金１９を抱え、５位・広島まで３・５ゲーム差。リーグ戦再開を潮目に、まずは最下位からの脱出を目指す。（森下 知玲）