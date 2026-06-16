大阪・ＡＢＣテレビに今春入社した枝廣二葉（えだひろ・ふたば）アナウンサーと瀧口美咲（たきぐち・みさき）アナウンサーが、１６日の「おはよう朝日です」（同テレビ＝午前７時２０分頃）と「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（ＡＢＣラジオ＝同８時台）でお披露目され、１７日に業務デビュー（いわゆる“初鳴き”）することが決まった。

ともに２３歳の新人アナ。このほど大阪市福島区の同局で、若葉マーク付きのたすきをかけて記者会見に臨んだ。慶大応援指導部で代表（団長）を務めた枝廣アナは、自身の名に引っかけて「フタバから始まり、枝葉を広げるように成長して、いつかはＡＢＣの大きな幹となれるように頑張ります」と気合十分。身長１７２センチの瀧口アナも「ＡＢＣ女性アナウンサーで一番大きいです。大型新人です！」と自分で言ってのけて、報道陣から早速「タッキー＆フタバ」という“コンビ名”を授けられた。

共通する特技は「モノマネ」だ。瀧口アナは「ニャースでニャース！」と、なぜか他局のアニメ「ポケットモンスター」のキャラクターの声マネを披露。枝廣アナは枝松順一アナウンス部長が電話で発する第一声の「エダマツデス〜」という内輪ネタで（身内だけを）爆笑させていた。

ＡＢＣといえば阪神戦中継。２人とも関東出身だが、もう身も心もタテジマに染まっているのだろうか。東京出身の枝廣アナは「私は大のタ…タイガースファンで…」と苦渋に満ちた表情を浮かべつつ、口をマイクから離し、スポーツ報知の記者だけに分かるように「オレンジカラーが好きでした」とカミングアウト。山梨出身の瀧口アナも「マイクの乗ってないところで話しますと、両親の影響でオレンジのファンなんです…」と報知記者にだけささやきつつ「最近はテレビで阪神戦をつけたり、ラジオで聞いたりしているので、いつかちゃんと阪神ファンになれるように勉強していきたいなと思います」と初々しく宣言していた。

１７日に初鳴きするＡＢＣラジオ「ＡＢＣニュース」は、午前１０時７分頃、同１１時頃、午後１時１０分頃、同２時２０分頃と、２人が交互に担当予定。また、夏の高校野球大阪大会決勝のリポーター、夏の甲子園の「ねったまアルプスリポート」を担当することも決まった。