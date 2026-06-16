Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、Ｊ１のＧ大阪ＦＷ唐山翔自（２３）を期限付き移籍で獲得することが１５日、分かった。交渉は順調に進んでおり、近日中に正式発表される。

Ｇ大阪の下部組織出身の唐山は、高２の２０１９年に２種登録選手としてＪ公式戦デビュー。同年９月１日のＪ３福島戦で１６歳３４５日でのＪ最年少でのハットトリックをマークしている。翌２０年に飛び級でトップ昇格。その後は期限付き移籍先などで計２８得点を挙げている。

身長１８０センチで前への推進力があり、技術も高い。札幌の幹部は「うちにいるＦＷとは別のタイプ」とポストプレーヤーの多い現状から、更に攻撃の幅を広げるため、獲得に乗り出していた。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは全体８位となった札幌だが、得点は同１０位タイの２６点だった。川井健太監督（４５）も課題に挙げる攻撃面の活性化へ、新たなピースの獲得に成功した。

◆唐山 翔自（とうやま・しょうじ）２００２年９月２１日、大阪府出身。Ｇ大阪ユースの２種登録選手だった１９年７月にＪデビュー。９月１日の福島戦でＪ最年少記録でのハットトリックを達成。翌２０年にトップ昇格。２１年のＪ２愛媛からＪ２水戸、Ｊ２熊本、Ｊ１東京Ｖといずれも期限付き移籍してプレー。Ｊ１通算３３試合無得点、Ｊ２は６４試合１０得点、Ｊ３は３３試合１８得点。今年のＪ１百年構想リーグでは計６試合で１得点。１８０センチ、７２キロ。右利き。