アメリカ西部カリフォルニア州のニューサム知事は、トランプ大統領の指示で司法省が自身や妻を捜査していると明らかにしました。

カリフォルニア州 ニューサム知事

「ドナルド・トランプは米国史上最も腐敗した大統領だ。政府の権力を私物化し、取り巻きに利益を与え、政敵を投獄しようと画策している」

カリフォルニア州のニューサム知事は15日に公開したビデオ声明で、トランプ大統領が司法省に自身への捜査を指示したと話しました。具体的には自身や妻の関係者を連邦捜査官が訪ね、記録の提出などを求めているということです。

民主党のニューサム知事は、日頃からSNSなどでトランプ大統領を批判しているほか、自身が次の大統領選への出馬を検討していることが捜査の理由だろうと話しています。そのうえで、「個人的な復讐劇に妻や家族を巻き込むのはやめろ」と批判しています。

トランプ政権のもとでは、これまでにFBIのコミー元長官らトランプ大統領に敵対した複数の人物に対して捜査が行われていて、ニューサム知事は「光栄なことに自分も報復リストに加わった」と皮肉交じりに話しています。