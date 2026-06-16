ABCテレビ・新人アナがデビュー 慶大應援指導部元代表・枝廣二葉アナ＆身長172センチ“大型新人” 瀧口美咲アナ【プロフィール】
ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）が17日、アナウンサーとしての第一歩「初鳴き」することが決定した。先立って大阪市内の同局本社で取材会に臨み、意気込みを語った。
【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
枝廣アナは東京都出身。慶應義塾大学應援指導部の元代表という肩書を持つ。また中学〜高校は野球部に所属しており、担当したいのは、ずばり『熱闘甲子園』だそう。高校時代について「選手というよりは、3塁コーチャーとしてチームのためにぐるぐると腕を回して、バッターであったりベンチに声を届けるのが役割でした」と振り返り、「なので高校球児だけでなく、コーチャーであったりマネージャーであったり、あとスタンドにも目を向けてチーム全体としてしっかりと試合に掛ける思いを汲み取って放送したいなと思います」と力を込めた。
目標としているのは岩本計介アナウンサーの名を挙げた。「岩本アナウンサーは11年間、『おはよう朝日です』でMCを務められて、関西の皆さまに朝の顔として元気を届けられていました。その姿に憧れを持っています。この前の報道番組では記者として台風中継をしっかりと正確にわかりやすく伝えられていました。スポーツ実況もされていたと聞いたので、無敵のアナウンサーと勝手ながら思っています。岩本さんの情熱、パッションを見習って少しでも岩本さんに付いていきたいなと思います！」と力強く語った。また記者の求めに応じ、力いっぱい應援指導部での応援を披露した。
瀧口アナは、山梨県甲府市出身。身長が172センチあり「今もすくすく成長中です。ABC女性アナウンサーの中で一番大きいです。大型新人です」とあいさつから笑いを誘った。高校・大学にはバンドサークルや軽音楽部に所属し、ギターや歌を担当。「地声は低いんですけど、可愛らしいアニメソングだったり、声が高めの女性ボーカルの歌を歌うことが多くて」と言う。また「でもすごく緊張に弱いので、最後のライブでは、ギター・ボーカルをやっていたんですけど、歌もコードも両方飛んでハミングでなんとかやり過ごしたこともあります」とはにかんだ。
将来的には報道に関わりたいとし『news おかえり』を担当したい番組に挙げた。「社会が大きく動く場所や楽しいイベントで、自分で足を運んで取材をして、その場でしか伝えられないことを中継やリポートでお伝えできたらと思っています」と意気込んだ。目標にしているアナウンサーは古川昌希アナ。災害報道の心構えを聞く機会があり「細かな配慮としっかり伝えなきゃという思いの中で、常に誠実に向き合っているからこそ、スゴく信頼されているんだろうなと思います。私も思いやりと誠実を持って行動できるアナウンサーになりたい」と話した。
入社してから、1ヶ月半にわたって発声 ･発音の基礎から、緊急時の報道対応を含めてニュースの実践を学んできた2人。17日のラジオ『ABCニュース』でアナウンサーとしてデビューする。また先立って16日の『おはよう朝日です』やラジオ『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に出演する。
【プロフィール】
■枝廣二葉アナ（えだひろ ふたば）
生年月日：2003年1月17日
出身地：東京都
ニックネーム:ふーちゃん、ふたばーちょ、えだぴろ、えだ
趣味：
ラーメン巡り（特にラーメン二郎）、キャッチボール（中高野球部でした）、ゴルフ打ちっ放し、サイクリング、サウナ、カラオケ（小学生のとき合唱団に入っていました）
特技：
剣道（3段・16年間続けていました）、阿波踊り、細かすぎて伝わらないモノマネ（アナウンス部内のネタです）
■瀧口美咲アナ（たきぐち みさき）
生年月日：2003年4月2日
出身地：山梨県甲府市
ニックネーム:たっきー、みささん
趣味：
球観戦、カラオケ、散歩（地下鉄5、6駅分歩きます！）、RPGをプレイ、1人◯◯、歴史スポット・博物館巡り
特技：
ギターの弾き語り（曲のコードが分かればすぐに弾けます！）、着物の着付け（着付け免許〈師範〉と国際ライセンスを持っています！）、モノマネ
【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
枝廣アナは東京都出身。慶應義塾大学應援指導部の元代表という肩書を持つ。また中学〜高校は野球部に所属しており、担当したいのは、ずばり『熱闘甲子園』だそう。高校時代について「選手というよりは、3塁コーチャーとしてチームのためにぐるぐると腕を回して、バッターであったりベンチに声を届けるのが役割でした」と振り返り、「なので高校球児だけでなく、コーチャーであったりマネージャーであったり、あとスタンドにも目を向けてチーム全体としてしっかりと試合に掛ける思いを汲み取って放送したいなと思います」と力を込めた。
瀧口アナは、山梨県甲府市出身。身長が172センチあり「今もすくすく成長中です。ABC女性アナウンサーの中で一番大きいです。大型新人です」とあいさつから笑いを誘った。高校・大学にはバンドサークルや軽音楽部に所属し、ギターや歌を担当。「地声は低いんですけど、可愛らしいアニメソングだったり、声が高めの女性ボーカルの歌を歌うことが多くて」と言う。また「でもすごく緊張に弱いので、最後のライブでは、ギター・ボーカルをやっていたんですけど、歌もコードも両方飛んでハミングでなんとかやり過ごしたこともあります」とはにかんだ。
将来的には報道に関わりたいとし『news おかえり』を担当したい番組に挙げた。「社会が大きく動く場所や楽しいイベントで、自分で足を運んで取材をして、その場でしか伝えられないことを中継やリポートでお伝えできたらと思っています」と意気込んだ。目標にしているアナウンサーは古川昌希アナ。災害報道の心構えを聞く機会があり「細かな配慮としっかり伝えなきゃという思いの中で、常に誠実に向き合っているからこそ、スゴく信頼されているんだろうなと思います。私も思いやりと誠実を持って行動できるアナウンサーになりたい」と話した。
入社してから、1ヶ月半にわたって発声 ･発音の基礎から、緊急時の報道対応を含めてニュースの実践を学んできた2人。17日のラジオ『ABCニュース』でアナウンサーとしてデビューする。また先立って16日の『おはよう朝日です』やラジオ『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に出演する。
【プロフィール】
■枝廣二葉アナ（えだひろ ふたば）
生年月日：2003年1月17日
出身地：東京都
ニックネーム:ふーちゃん、ふたばーちょ、えだぴろ、えだ
趣味：
ラーメン巡り（特にラーメン二郎）、キャッチボール（中高野球部でした）、ゴルフ打ちっ放し、サイクリング、サウナ、カラオケ（小学生のとき合唱団に入っていました）
特技：
剣道（3段・16年間続けていました）、阿波踊り、細かすぎて伝わらないモノマネ（アナウンス部内のネタです）
■瀧口美咲アナ（たきぐち みさき）
生年月日：2003年4月2日
出身地：山梨県甲府市
ニックネーム:たっきー、みささん
趣味：
球観戦、カラオケ、散歩（地下鉄5、6駅分歩きます！）、RPGをプレイ、1人◯◯、歴史スポット・博物館巡り
特技：
ギターの弾き語り（曲のコードが分かればすぐに弾けます！）、着物の着付け（着付け免許〈師範〉と国際ライセンスを持っています！）、モノマネ