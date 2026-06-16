IBF（国際ボクシング連盟）は15日、世界スーパーバンタム級1位の西田凌佑（29＝六島）と同級2位サム・グッドマン（27＝オーストラリア）に対し、暫定王座決定戦を指令した。グッドマンをプロモートするNo Limit Boxingが公式インスタグラムで伝えた。交渉期間は30日で、合意に達しない場合は入札となる。

IBF世界スーパーバンタム級王者は4団体統一王者の井上尚弥（大橋）だが、ビッグマッチ優先でIBFの指名試合を行う予定がなく、西田とグッドマンの両陣営が暫定王座戦を要望していると報じられていた。

元IBF世界バンタム級王者の西田は25年6月に当時のWBC同級王者・中谷潤人（M.T）と統一戦を行い、6回TKO負けで王座から陥落。スーパーバンタム級に階級を上げ、再起戦となった今年2月のIBF同級挑戦者決定戦に負傷判定勝ちしていた。

一方のグッドマンは、24年12月に予定していた井上への挑戦が自身のケガにより中止。フェザー級で世界挑戦に失敗後、スーパーバンタム級に復帰した。WBCでも同級2位にランクされており、同級4位ラモン・カルデナス（米国）との暫定王座決定戦が7月に組まれたが、カルデナスが8月の別興行を目指すことになって中止されていた。