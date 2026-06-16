ＮＹ時間に入ってポンドドルは戻り売りに押される展開が見られ、１．３４ドル台前半に下落している。米国とイランが暫定合意に達し、原油相場も急落する中、東京時間にはドル安の動きも見られていたものの、今週のＦＯＭＣを前に年内の米利上げ観測も根強く、ＮＹ時間に入るとドル高の動きが見られている。一方、ポンド円は２１５円付近での推移。



米国とイランの和平合意が維持されるのであれば、英中銀は今夏の利上げを見送る可能性が高いとの見方がアナリストから出ている。和平合意を受けてエネルギー価格が下落している点を理由に挙げている。英インフレが４％を下回る水準に留まる可能性が高く、この４％という水準は、英中銀にとって重要な判断基準になっているという。



市場は現在、７月利上げの確率を２５％しか織り込んでおらず、年内の利上げ回数も１回のみとみている。以前は最大３回の利上げが織り込まれていたと指摘。また、賃金上昇やサービス価格上昇などを通じてインフレが広範囲に波及する二次的インフレのリスクも依然として限定的と見ているという。そのため、来年には再び利下げ局面へ戻ると予想しており、これは現在の市場がまだ十分に織り込んでいないシナリオだと述べている。



GBP/USD 1.3415 GBP/JPY 215.06 EUR/GBP 0.8642



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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