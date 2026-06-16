ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５９６ドル高 シカゴ日経平均先物は６万９８４０円
NY株式15日（NY時間15:23）（日本時間04:23）
ダウ平均 51799.12（+596.86 +1.17%）
ナスダック 26618.57（+729.73 +2.82%）
CME日経平均先物 69840（大証終比：+440 +0.63%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.058（-0.023）
10年債 4.463（-0.016）
30年債 4.966（0.000）
期待インフレ率 2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.409（+0.008）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝81.15（-3.73 -4.39%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4344.60（+105.80 +2.50%）
ビットコイン（ドル）
66545.75（+2574.04 +4.02%）
（円建・参考値）
1066万7949円（+412644 +4.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51799.12（+596.86 +1.17%）
ナスダック 26618.57（+729.73 +2.82%）
CME日経平均先物 69840（大証終比：+440 +0.63%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.058（-0.023）
10年債 4.463（-0.016）
30年債 4.966（0.000）
期待インフレ率 2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.409（+0.008）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝81.15（-3.73 -4.39%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4344.60（+105.80 +2.50%）
ビットコイン（ドル）
66545.75（+2574.04 +4.02%）
（円建・参考値）
1066万7949円（+412644 +4.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ