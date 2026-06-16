NY株式15日（NY時間15:23）（日本時間04:23）
ダウ平均　　　51799.12（+596.86　+1.17%）
ナスダック　　　26618.57（+729.73　+2.82%）
CME日経平均先物　69840（大証終比：+440　+0.63%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10430.62（-41.10　-0.39%）
独DAX　 24894.01（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8384.01（+33.14　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　4.058（-0.023）
10年債　 　4.463（-0.016）
30年債　 　4.966（0.000）
期待インフレ率　 　2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.954（-0.041）
英　国　　4.812（-0.024）
カナダ　　3.409（+0.008）
豪　州　　4.807（-0.005）
日　本　　2.573（-0.044）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝81.15（-3.73　-4.39%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4344.60（+105.80　+2.50%）

ビットコイン（ドル）
66545.75（+2574.04　+4.02%）
（円建・参考値）
1066万7949円（+412644　+4.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ