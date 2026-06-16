北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で4期生の寺尾瑠夏役を演じる伊東蒼がクランクアップを迎えた。

参考：伊東蒼、月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演の必然性 次世代俳優たちの中でも際立つ存在に

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく。

伊東が演じる瑠夏は、幼い頃から車いすで生活をし、無重力の世界に憧れ、宇宙への夢を誰より強く抱いてきた人物。高校に入学し、菅原奈未（出口夏希）、兄の寺尾創亮（黒崎煌代）たち1期生が始めた“宇宙へサバ缶を飛ばす夢”を受け継ぎ、情熱を注いでいく。しかし、認証を得ることはできず、自分たちの代で宇宙に飛ばすことはできなかった。失望する瑠夏だったが、朝野の言葉で立ち直り、夢のバトンを後輩たちに託して高校を卒業する。

伊東の最後の撮影は、ドラマの舞台である福井県小浜市で行われた、卒業後に4期生の仲間たちと再会するシーン。「寺尾瑠夏役、伊東蒼さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、盛大な拍手に包まれる中、鈴木雅之監督から記念の花が贈られた。

伊東は「ありがとうございました。限られた撮影時間の中で、4期生みんなで相談したり、朝野先生とひとりひとりがお話したりしてやってきました。そういう機会を設けていただけて、スタッフの皆様に見守っていただけてありがたかったです」と感謝を述べ、「瑠夏として、4期生、朝野先生、皆さんとお芝居できたことがとてもうれしかったです」と振り返った。さらに「またどこかで皆さんとご一緒できるように頑張ります。残りの撮影も、無事に終わることを願っています」とメッセージを寄せている。

なお本作は、6月22日に最終回を迎える。（文＝リアルサウンド編集部）