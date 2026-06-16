ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪できょう16日に開幕する。

ダービーを制した古性が輪界トップの総合力を発揮して別線を蹴散らす。稲川が続いて地元ワンツー。椎木尾も食い下がる。パワー自慢の町田は仕事人・小倉の援護を受けて押し切り図る。

＜1＞稲川翔 思ったより練習はやってこられた。あとはどれだけ集中して走れるか。古性君。

＜2＞町田太我 防府ワールドシリーズは外国人が異次元の凄さで。調整も入れながらしっかり練習して仕上げてきた。自力。

＜3＞塚本大樹 体は大丈夫。フレームがダメになったので新車を使う。東矢君。

＜4＞東矢圭吾 前回は自転車が進んでなかった。今回は久留米でいい練習ができた。自力勝負。

＜5＞橋本強 前回の久留米は感じ良く動けていた。中四国3番手。

＜6＞椎木尾拓哉 体の感じはまあまあ。近畿3番手。

＜7＞古性優作 久留米はぎっくり腰もあったので欠場。その分、しっかりトレーニングはできている。自力自在に。

＜8＞渡辺豪大 若手中心に久留米で練習してきて、仕上がりはいい。九州3番手。

＜9＞小倉竜二 体重が戻ってきて、計画的に体を壊さないように維持しつつ練習している段階。町田君。