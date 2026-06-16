米ダラスでサッカーW杯の日本―オランダ戦を観戦した、お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）がスポニチ本紙の取材に現地の熱と興奮を伝えた。

ダラスで観戦した井口は「追いつけ追い越せのハラハラするような試合展開で、現地はもう大興奮ですよ。リードを許しながらも粘り強い戦いで、特に2点目が決まった瞬間、サポーターが総立ちになりました。スタジアムは熱かったですが、より気温が上がりましたね」と興奮冷めやらぬ様子で話した。

部活動などを通じ、小学4年から大学まで打ち込んだ生粋のサッカーファン。スポーツチャンネル「DAZN」の企画で渡米し、W杯を現地観戦するのは今回が初めて。「テレビではオランダサポーターが多かったように見えたと思うのですが、現地にいた感覚だと半々くらいの感じ。中村選手と鎌田選手の得点が決まった瞬間、サムライブルーの波がうねりを見せていましたね」と振り返った。

W杯関連の仕事は初めてで、渡米前から自身のYouTubeチャンネルでワクワクしている様子を伝えてきた。「生まれて初めてのW杯がこんなに素晴らしいなんて。自分も一人の日本人サポーターとして現地にいられたことが光栄です」と喜びを語った。

日本代表は今後、チュニジア、スウェーデンとの戦いを控える。「もちろん試合前には遠藤選手の離脱など想定外のこともありましたが、今は日本代表が一致団結しているようにみえます。この調子でどんどん勝ち進んでもらえたら僕もうれしいです。仕事も増えるので」と期待を込めた。

井口が本紙の取材に対応したのは試合終了後の14日午後8時ごろ（現地時間）。あまりにもうれしい瞬間を目撃したためか真面目なコメントに終始したが「時差もあってもう眠いので寝ます！」と持ち前のテンポの良いトークは健在だった。

《相方・河本“ピン”初挑戦》井口が渡米中のため、相方の河本太（42）は所属事務所が主催する「タイタンライブ」で初めて“ピン芸人”としてステージに立った。バンパイア（吸血鬼）がアンパイア（審判）に扮し、フリップとともに自身が経験した「あるある」をアウトかセーフかジャッジするというシュールなネタを披露。オチの下ネタがやや不発気味だったが無事にステージを全うし「本当はネタ作る技術はないですけれど頑張ったんですよ」と充実感をのぞかせた。

◇ウエストランド ツッコミ担当の井口、ボケ担当の河本のコンビ。2008年結成。ともに岡山県津山市出身。中学時代に出会い、高校では同じサッカー部に所属。20年に初めて「M―1グランプリ」決勝に進出。22年に18代目王者に。