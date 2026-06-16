日本時間21日に対戦

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、1次リーグF組の2試合が行われた。日本が強豪オランダに2-2で引き分けた一方、次戦の相手チュニジアはスウェーデンに1-5の大敗。複数の海外メディアが、サブリ・ラムシ監督が解任される可能性を報じた。

チュニジアは初戦のスウェーデン戦で、オマル・レキクのゴールが生まれるも大敗。ヤシン・アヤリに2ゴールを許すなど、守備が崩壊した。

英紙「デイリー・メール」が「ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で大敗後、チュニジアのサブリ・ラムシ監督が『解任される見込み』。同時に『彼の息子と1人のファンの間で乱闘が勃発』」との見出しで報道するなど、複数の海外メディアが電撃解任の可能性を報じた。

「デイリー・メール」はチュニジア代表の状況について、ラムシ監督が「解任寸前の状態」とした。チュニジアのラジオ局「モザイクFM」の報道として、代表団の首脳陣はラムシ監督の去就について協議するための緊急会議を要請したとも伝えている。

日本の次戦相手として20日（同21日）に対戦するチュニジア情報には、ファンも反応した。

Xには「解任ブースト怖いやつやん！」「まさかのこのタイミングで」「日本戦の前に解任？？」「W杯最中にこんなんあんの！？？？」「日本戦でそのギャンブルされるのマジで困る」「嘘でしょ、、、」「W杯中に解任は最大級の劇薬だなこりゃ……」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）