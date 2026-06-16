岡田将生・土居志央梨出演『移民』上演決定 演出家・加藤拓也の英国デビュー作が日本凱旋
加藤拓也が作・演出を務め、岡田将生、土居志央梨が出演する舞台『移民』が、2027年1月、東京・東京芸術劇場シアターイーストにて上演されることが決まった。
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本作は、2024年に梅田芸術劇場と英チャリングクロス劇場が日英共同で演劇作品を上演するプロジェクトとして、チャリングクロス劇場にて上演された『One Small Step』を日本版として新たに脚色した作品。
『One Small Step』は、加藤拓也によるオリジナル作品をもとに開発。梅田芸術劇場とチャリングクロス劇場はこれまで3度のコラボレーションを行っており、本作は2019年に英国で上演されたミュージカル『VIOLET』に続く共同企画第2弾となる。加藤と英国のスタッフ（照明、美術、音響ほか）がディスカッションやリーディングを重ねながら創作を進め、新たな戯曲として上演された。本作『移民』も引き続き加藤が作・演出を担当。英国において挑戦的なデビュー作として高い評価を得た本作が、このたび日本凱旋（がいせん）公演として上演される。
この日本凱旋公演に出演するのは、2021年以来の舞台出演となる岡田将生と、NHKの連続テレビ小説『虎に翼』で注目を集めた土居志央梨。2人は同作以来の共演となる。
作・演出の加藤拓也は「人類が他の星へ移り住もうとしている。そんな現実を背景にしながら、この物語が見つめているのは、ある一組の夫婦のごく私的な会話です。他の星に都市を築き、人類を繁栄させようとする壮大な計画の中で、一組の夫婦が、正しさや役割によってお互いの道を塞ぎ合っている。私的な対話と壮大な計画のすれ違いは、新しい世界を築こうとする手と、目の前のひとりの声を聞こうとする手の違いなのかもしれません。劇場でお待ちしています」とメッセージを寄せた。
岡田将生は「最後に舞台に立ったのはもう何年も前の話で随分と時間が経ってしまいました。今回、また舞台の機会を頂き加藤さんには感謝しています。なんだか台本を読ませて頂いてから心も体も緊張状態なんですが、加藤さんについていこうと思います。密室で夫婦のリアリティを維持したまま物語が展開する様は、さぞや覗いている感覚に陥ると思われます。このカンパニーでの稽古時間を大切に、積み上げたものを皆様に届けられるよう頑張りたいと思います。さぁ、頑張ろう自分」とコメント。
土居志央梨は「加藤さん、岡田さんとのクリエーションが今からとても楽しみです。壮大な世界の中で、些細で個人的な感情が細かく渦巻いている様子を丁寧に演じられたらと思っています。その先に何が見えてくるのか…。今は正直想像もつかないですが、この物語の2人と同じように、未知の領域を一歩一歩踏みしめる気持ちで稽古、本番期間を過ごせればと思っています」としている。
舞台『移民』は、2027年1月、東京芸術劇場シアターイーストにて上演。
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本作は、2024年に梅田芸術劇場と英チャリングクロス劇場が日英共同で演劇作品を上演するプロジェクトとして、チャリングクロス劇場にて上演された『One Small Step』を日本版として新たに脚色した作品。
『One Small Step』は、加藤拓也によるオリジナル作品をもとに開発。梅田芸術劇場とチャリングクロス劇場はこれまで3度のコラボレーションを行っており、本作は2019年に英国で上演されたミュージカル『VIOLET』に続く共同企画第2弾となる。加藤と英国のスタッフ（照明、美術、音響ほか）がディスカッションやリーディングを重ねながら創作を進め、新たな戯曲として上演された。本作『移民』も引き続き加藤が作・演出を担当。英国において挑戦的なデビュー作として高い評価を得た本作が、このたび日本凱旋（がいせん）公演として上演される。
作・演出の加藤拓也は「人類が他の星へ移り住もうとしている。そんな現実を背景にしながら、この物語が見つめているのは、ある一組の夫婦のごく私的な会話です。他の星に都市を築き、人類を繁栄させようとする壮大な計画の中で、一組の夫婦が、正しさや役割によってお互いの道を塞ぎ合っている。私的な対話と壮大な計画のすれ違いは、新しい世界を築こうとする手と、目の前のひとりの声を聞こうとする手の違いなのかもしれません。劇場でお待ちしています」とメッセージを寄せた。
岡田将生は「最後に舞台に立ったのはもう何年も前の話で随分と時間が経ってしまいました。今回、また舞台の機会を頂き加藤さんには感謝しています。なんだか台本を読ませて頂いてから心も体も緊張状態なんですが、加藤さんについていこうと思います。密室で夫婦のリアリティを維持したまま物語が展開する様は、さぞや覗いている感覚に陥ると思われます。このカンパニーでの稽古時間を大切に、積み上げたものを皆様に届けられるよう頑張りたいと思います。さぁ、頑張ろう自分」とコメント。
土居志央梨は「加藤さん、岡田さんとのクリエーションが今からとても楽しみです。壮大な世界の中で、些細で個人的な感情が細かく渦巻いている様子を丁寧に演じられたらと思っています。その先に何が見えてくるのか…。今は正直想像もつかないですが、この物語の2人と同じように、未知の領域を一歩一歩踏みしめる気持ちで稽古、本番期間を過ごせればと思っています」としている。
舞台『移民』は、2027年1月、東京芸術劇場シアターイーストにて上演。